ВСУ уничтожили 28 российских кораблей с 2022 года — ВМС Украины

Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке — и подлодка "Ростов-на-Дону".

Сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.

Среди уничтоженных кораблей — три носителя крылатых ракет, подлодка и два новых корабля, новейших — "Аскольд" и "Циклон", это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, предназначенными для опрокидывание небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", — перечислил Плетенчук. Поделиться

Уничтожение российских кораблей: что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".