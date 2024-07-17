ВСУ уничтожили 28 российских кораблей с 2022 года — ВМС Украины

Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке — и подлодка "Ростов-на-Дону".
Главные тезисы
- Среди уничтоженных кораблей были три носителя крылатых ракет, подлодка и новейшие корабли “Аскольд” и “Циклон”.
- Подробности операций по уничтожению включают атаки морскими дронами и ракетные удары, поражающие различные типы кораблей.
- Российские корабли использовались для атак по территории Украины, что привело к их уничтожению в результате контратак со стороны украинских ВМС.
- Уничтожение российских кораблей является значительным качественным достижением для Украины, максимально уменьшая потенциальные угрозы со стороны России.
Сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ
Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке.
Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.
Уничтожение российских кораблей: что известно
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.
Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.
Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.
Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.
31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".
13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".
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