ЗСУ знищили понад 1100 солдатів та 54 артсистеми РФ протягом доби

За повідомленням Генштаба ЗСУ, за добу 17 липня російські окупанти втратили у війні проти України 1130 солдатів, 54 артсистеми та 7 танків.
Головні тези:
- Бойові втрати РФ у період з 24.02.22 по 18.07.24 у війні проти України становлять 563640 солдатів.
- Українські сили ефективно використовують безпілотні літальні апарати для нейтралізації ворожої техніки, в тому числі танків-черепах.
- Навчання українських військових швидко адаптується до нових ворожих технологій та тактик бойових дій.
Втрати РФ у війні проти України станом на 18.07.2024
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 563640 (+1130) осіб,
танків — 8245 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15883 (+12) од,
артилерійських систем — 15465 (+54) од,
РСЗВ — 1120 (+0) од,
засобів ППО — 893 (+0) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),
крилатих ракет — 2398 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20833 (+92) од,
спеціальної техніки — 2593 (+7)
Російські танки-черепахи не змінили ситуацію на фронті
Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.
Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.
Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією з перших здогадалася, як це можна зробити.
Така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами.
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