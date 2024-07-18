ЗСУ знищили понад 1100 солдатів та 54 артсистеми РФ протягом доби

За повідомленням Генштаба ЗСУ, за добу 17 липня російські окупанти втратили у війні проти України 1130 солдатів, 54 артсистеми та 7 танків.

Втрати РФ у війні проти України станом на 18.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

Втрати РФ станом на 18.07.2024

особового складу — близько 563640 (+1130) осіб,

танків — 8245 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15883 (+12) од,

артилерійських систем — 15465 (+54) од,

РСЗВ — 1120 (+0) од,

засобів ППО — 893 (+0) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),

крилатих ракет — 2398 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20833 (+92) од,

спеціальної техніки — 2593 (+7)

Російські танки-черепахи не змінили ситуацію на фронті

Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.

Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.

Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією з перших здогадалася, як це можна зробити.

Так, нещодавно група безпілотників бригади SkyForce помітила танк-"черепаху" вздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх fpv. Перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілотник і завдав прицільного удару в ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк, — розповідають журналісти. Поширити

Така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами.