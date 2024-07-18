ЗСУ знищили понад 1100 солдатів та 54 артсистеми РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів та 54 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ

За повідомленням Генштаба ЗСУ, за добу 17 липня російські окупанти втратили у війні проти України 1130 солдатів, 54 артсистеми та 7 танків.

Головні тези:

  • Бойові втрати РФ у період з 24.02.22 по 18.07.24 у війні проти України становлять 563640 солдатів.
  • Українські сили ефективно використовують безпілотні літальні апарати для нейтралізації ворожої техніки, в тому числі танків-черепах.
  • Навчання українських військових швидко адаптується до нових ворожих технологій та тактик бойових дій.

Втрати РФ у війні проти України станом на 18.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

Втрати РФ станом на 18.07.2024

  • особового складу — близько 563640 (+1130) осіб,

  • танків — 8245 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 15883 (+12) од,

  • артилерійських систем — 15465 (+54) од,

  • РСЗВ — 1120 (+0) од,

  • засобів ППО — 893 (+0) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),

  • крилатих ракет — 2398 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20833 (+92) од,

  • спеціальної техніки — 2593 (+7)

Російські танки-черепахи не змінили ситуацію на фронті

Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.

Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.

Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією з перших здогадалася, як це можна зробити.

Так, нещодавно група безпілотників бригади SkyForce помітила танк-"черепаху" вздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх fpv. Перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілотник і завдав прицільного удару в ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк, — розповідають журналісти.

Така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами.

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