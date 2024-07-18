ВСУ уничтожили более 1100 солдат и 54 артсистемы РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат и 54 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Потери РФ
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По сообщению Генштаба ВСУ, за сутки 17 июля российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1130 солдат, 54 артсистемы и 7 танков.

Главные тезисы

  • За сутки 17 июля российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1130 солдат, 54 артсистемы и 7 танков.
  • Украинские силы эффективно применяют беспилотные летательные аппараты для нейтрализации вражеской техники, включая танки-"черепахи".
  • Обучение украинских военных быстро адаптируется к новым враждебным технологиям и тактикам боевых действий.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 18.07.2024

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

Потери РФ по состоянию на 18.07.2024

  • личного состава — около 563640 (+1130) человек,

  • танков — 8245 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,

  • артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,

  • РСЗО — 1120 (+0) ед,

  • средств ПВО — 893 (+0) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),

  • крылатых ракет — 2398 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,

  • специальной техники — 2593 (+7)

Российские танки-черепахи не изменили ситуацию на фронте

Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом, солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.

Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антеннами защиты.

Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.

Так, недавно группа беспилотников бригады SkyForce заметила танк-"черепаху" вдоль линии фронта на юге Украины и нацелила на него по меньшей мере два своих fpv. Первый дрон поразил металлический фланг вражеского танка. Незадолго к нему приблизился второй беспилотник и нанес прицельный удар в ту же сторону. Удары вызвали пожар, охвативший целый танк, — рассказывают журналисты.

Такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами.

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