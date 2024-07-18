ВСУ уничтожили более 1100 солдат и 54 артсистемы РФ в течение суток

По сообщению Генштаба ВСУ, за сутки 17 июля российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1130 солдат, 54 артсистемы и 7 танков.
Главные тезисы
- За сутки 17 июля российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1130 солдат, 54 артсистемы и 7 танков.
- Украинские силы эффективно применяют беспилотные летательные аппараты для нейтрализации вражеской техники, включая танки-"черепахи".
- Обучение украинских военных быстро адаптируется к новым враждебным технологиям и тактикам боевых действий.
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 18.07.2024
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 563640 (+1130) человек,
танков — 8245 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,
артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,
РСЗО — 1120 (+0) ед,
средств ПВО — 893 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),
крылатых ракет — 2398 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,
специальной техники — 2593 (+7)
Российские танки-черепахи не изменили ситуацию на фронте
Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом, солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.
Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антеннами защиты.
Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.
Такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами.
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