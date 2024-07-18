Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео
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Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские десантники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA, демонстрируя свою боевую готовность и эффективность
  • Зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10” используется для защиты подразделений сухопутных войск от низколетящих целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотники
  • Продолжающиеся успешные операции украинских вооруженных сил привели к значительным потерям у российских вооруженных сил во время войны против Украины.

ВСУ продолжают уничтожать российскую технику

Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.

Защитники неба постоянно в дежурстве. Их глаза прикованы к небу, слух постоянно напряжен, они понимают всю ответственность, которую взяли на себя, ведь от их бдительности зависит не только жизнь собратьев, но и мирных жителей, говорится в подписи к видео.

"Стрела-10" — зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 18.07.2024

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 563640 (+1130) человек,

  • танков — 8245 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,

  • артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,

  • РСЗО — 1120 (+0) ед,

  • средств ПВО — 893 (+0) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),

  • крылатых ракет — 2398 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,

  • специальной техники — 2593 (+7)

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