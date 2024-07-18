Украинские десантники уничтожили "Стрелой" беспилотник РФ ZALA — видео

Десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA в Покровском направлении.
Главные тезисы
- Украинские десантники сбили российский разведывательный беспилотник ZALA, демонстрируя свою боевую готовность и эффективность
- Зенитно-ракетный комплекс “Стрела-10” используется для защиты подразделений сухопутных войск от низколетящих целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотники
- Продолжающиеся успешные операции украинских вооруженных сил привели к значительным потерям у российских вооруженных сил во время войны против Украины.
ВСУ продолжают уничтожать российскую технику
Отмечается, что это уже не первая враждебная воздушная цель, которую экипаж зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" успешно "приземлил" в Донецкой области.
"Стрела-10" — зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия. Он предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск и малых объектов военного и гражданского назначения от низколетящих летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов) визуальной видимости.
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 18.07.2024
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 563640 (+1130) человек,
танков — 8245 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,
артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,
РСЗО — 1120 (+0) ед,
средств ПВО — 893 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),
крылатых ракет — 2398 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,
специальной техники — 2593 (+7)
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