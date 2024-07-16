Українські прикордонники знищили станцію відеоспостереження РФ — відео

Окупаційна армія використовувала станцію відеоспостереження Пергам РТР-150 для здійснення розвідки та планування атак.
Головні тези:
- Українські прикордонники знищили російську станцію відеоспостереження на півночі України.
- ДПСУ за допомогою FPV-дронів уразили станцію, яку росіяни використовували для розвідки та планування атак.
- Бійці ГУР ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження російських окупантів.
ДПСУ знищили російську станцію відеоспостереження
Подробиці та відео ураження показали у Державній прикордонній службі України.
За допомогою FPV-дронів українські прикордонники уразили російську станцію відеоспостереження Пергам РТР-150.
Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео
Оператори дронів ГУР МО ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ.
Оператори FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Firebird успішно уразили російські комплекси для ведення розвідки і місця базування російських загарбників. Про це повідомили у ГУР.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-