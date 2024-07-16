Українські прикордонники знищили станцію відеоспостереження РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили станцію відеоспостереження РФ — відео

ДПСУ
ДПСУ

Окупаційна армія використовувала станцію відеоспостереження Пергам РТР-150 для здійснення розвідки та планування атак.

Головні тези:

  • Українські прикордонники знищили російську станцію відеоспостереження на півночі України.
  • ДПСУ за допомогою FPV-дронів уразили станцію, яку росіяни використовували для розвідки та планування атак.
  • Бійці ГУР ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження російських окупантів.

ДПСУ знищили російську станцію відеоспостереження

Подробиці та відео ураження показали у Державній прикордонній службі України.

За допомогою FPV-дронів українські прикордонники уразили російську станцію відеоспостереження Пергам РТР-150.

ДПСУ "осліпили" росіян на півночі України. Ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150" було знищено чотирма FPV-дронами прикордонників. Ворог використовува її для здійснення розвідки та планування атак, проте, українські оборонці кордону таких можливостей росіян тепер позбавили!" – зазначено у повідомленні.

Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео

Оператори дронів ГУР МО  ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ.

Оператори FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Firebird успішно уразили російські комплекси для ведення розвідки і місця базування російських загарбників. Про це повідомили у ГУР.

Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті — успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження, а також місця базування російських загарбників, — ідеться в повідомленні.

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