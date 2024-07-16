Украинские пограничники уничтожили станцию видеонаблюдения РФ — видео

Оккупационная армия использовала станцию видеонаблюдения Пергам РТР-150 для разведки и планирования атак.
Главные тезисы
- Украинские пограничники уничтожили российскую станцию видеонаблюдения на севере Украины.
- ГНСУ с помощью FPV-дронов поразили станцию, которую россияне использовали для разведки и планирования атак.
- Бойцы ГУР ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения русских окупантов.
ГНСУ уничтожили российскую станцию видеонаблюдения
Подробности и видео поражения показали в Государственной пограничной службе.
С помощью FPV-дронов украинские пограничники поразили российскую станцию видеонаблюдения Пергам РТР-150.
Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов
Операторы дронов ГУР МО ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения РФ.
Операторы FPV-дронов спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird успешно поразили российские комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков. Об этом сообщили в ГУР.
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