Украинские пограничники уничтожили станцию видеонаблюдения РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили станцию видеонаблюдения РФ — видео

ГПСУ
Украинские пограничники уничтожили станцию видеонаблюдения РФ — видео
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Оккупационная армия использовала станцию видеонаблюдения Пергам РТР-150 для разведки и планирования атак.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники уничтожили российскую станцию видеонаблюдения на севере Украины.
  • ГНСУ с помощью FPV-дронов поразили станцию, которую россияне использовали для разведки и планирования атак.
  • Бойцы ГУР ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения русских окупантов.

ГНСУ уничтожили российскую станцию видеонаблюдения

Подробности и видео поражения показали в Государственной пограничной службе.

С помощью FPV-дронов украинские пограничники поразили российскую станцию видеонаблюдения Пергам РТР-150.

ГНСУ "ослепили" россиян на севере Украины. Вражеская станция видеонаблюдения "Пергам РТР-150" была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак, однако, украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили!» – говорится в сообщении.

Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов

Операторы дронов ГУР МО ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения РФ.

Операторы FPV-дронов спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Firebird успешно поразили российские комплексы для ведения разведки и места базирования российских захватчиков. Об этом сообщили в ГУР.

Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird продолжают методически уничтожать цели врага на фронте — успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков, — говорится в сообщении.

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