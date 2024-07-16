Украинские пограничники уничтожили станцию видеонаблюдения РФ — видео

ГНСУ "ослепили" россиян на севере Украины. Вражеская станция видеонаблюдения "Пергам РТР-150" была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак, однако, украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили!» – говорится в сообщении.