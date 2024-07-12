Українські прикордонники знищили два укриття окупантів у Серебрянському лісі — відео

Бійці ДПСУ за допомогою ударних дронів знищили у Серебрянському лісі два укриття російських військ із особовим складом та польовий склад ворожого боєкомплекту.
Головні тези:
- Українські прикордонники стримують окупантів, які намагаються просунутись вглиб території.
- Деякі ділянки лісових насаджень у Серебрянському лісі були повністю зруйновані через безперервні бойові дії.
- Оператори дронів ЗСУ успішно знищили ворожі укриття та бойову техніку РФ, в тому числі й вогнеметну систему «Сонцепьок».
ДПСУ знищили ворожі укриття та склад боєкомплекту РФ
Прикордонники «Помсти» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника, повідомила пресслужба ДПСУ.
Як видно на відео, українські захисники завдали чисельних ударів по позиціях РФ у лісовій місцевості.
Варто зауважити, що деякі ділянки лісових насаджень повністю зруйновані через ведення безперервних бойових дій.
Зазначимо, що окупанти на цьому напрямку не полишають спроб просунутись вглиб та днями розпочали активно нарощувати інтенсивність атак.
Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок»
Пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку.
У зоні відповідальності ОСУВ Хортиця пілоти ОМБр імені Якова Гандзюка також знищили
одну БМ-21 Град (реактивна система залпового вогню калібру 122 мм),
одну бойову машину піхоти (БМП-1),
дві гаубиці Д-30 калібром 122 мм,
один 120-міліметровий міномет.
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