Українські прикордонники знищили два укриття окупантів у Серебрянському лісі — відео

Бійці ДПСУ за допомогою ударних дронів знищили у Серебрянському лісі два укриття російських військ із особовим складом та польовий склад ворожого боєкомплекту.

ДПСУ знищили ворожі укриття та склад боєкомплекту РФ

Прикордонники «Помсти» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника, повідомила пресслужба ДПСУ.

Як видно на відео, українські захисники завдали чисельних ударів по позиціях РФ у лісовій місцевості.

Варто зауважити, що деякі ділянки лісових насаджень повністю зруйновані через ведення безперервних бойових дій.

Зазначимо, що окупанти на цьому напрямку не полишають спроб просунутись вглиб та днями розпочали активно нарощувати інтенсивність атак.

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