Бійці Нацгвардії знищили 589 танків та 1631 артсистему РФ з початку 2024 року

Тільки з початку липня бійці Нацгвардії ліквідували десятки одиниць автомобільної техніки РФ.

З початку року бійці Нацгвардії знищили сотні одиниць техніки РФ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з початку року бійці Національної гвардії перетворили на металобрухт майже 600 танків, понад 1100 одиниць ворожої бронетехніки, більше 1600 автівок та більш як 1600 артилерійських систем.

Так, лише за липень нацгвардійці знищили:

22 танки 104 артилерійські системи 28 одиниць бронетехніки 91 автівку 1 реактивну систему залпового вогню 1 зенітний ракетний комплекс 1 комплекс відеоспостереження 21 склад боєкомплекту

Кожна одиниця ворожої техніки на нашій землі буде перетворена на брухт та попіл. Працюємо Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

ЗСУ знищили ЗРК С-300 та С-400 на Бєлгородщині

За інформацією керівника штабу, заступника командира ОТУ "Харків" полковника Віктора Солімчука, ЗСУ знищили ЗРК окупаційної армії РФ С-300 та С-400 у Бєлгородській області, які атакували Харків.

За словами Солімчука, українські військові на передовій отримують необхідне озброєння та боєприпаси.

А головне — ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктах, розташованих на території Росії, — підкреслив військовий. Поширити

Солімчук зазначив, що ЗСУ на передовій у Харківській області завдають вогневого ураження по живій силі і техніці з раннього виявлення, тобто коли вони перетинають кордон.