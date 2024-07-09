ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 7 танків армії РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 7 на 8 липня становлять 1220 окупантів.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 553410 (+1220) осіб,

танків — 8178 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15704 (+19) од,

артилерійських систем — 15015 (+49) од,

РСЗВ — 1115 (+0) од,

засобів ППО — 880 (+0) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),

крилатих ракет — 2389 (+36),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20212 (+62) од,

спеціальної техніки — 2516 (+13)

Яка ситуація на фронті станом на 8 — 9 липня

Станом на вечір 8 липня з початку доби відбулося 108 бойових зіткнень.

РФ намагається використати підтримку з повітря та перевагу в живій силі. Протягом доби терористи завдали по території України три ракетних удари з використанням 44 ракет. Цинічно били і по цивільних медичних закладах, зокрема, по дитячій лікарні у Києві.

Крім того, ворог здійснив 50 авіаційних ударів — скинув 67 керованих авіабомб. Окрім того, загарбники задіяли 447 дронів-камікадзе та провели 3130 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 11 атак, одна — триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Верхньокам’янського. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат та відійшли.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ситуація напружена — окупанти протягом доби 16 разів штурмували поблизу Диліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі атаки зупинено.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку станом на вечір нараховується сім бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бойові дії продовжуються у трьох локаціях.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішних атаки неподалік населених пунктів Роботине та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.