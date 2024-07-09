ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 7 танков армии РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 7 на 8 июля составляют 1220 окупантов.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 553410 (+1220) человек,

танков - 8178 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15704 (+19) ед,

артиллерийских систем - 15015 (+49) ед,

РСЗО - 1115 (+0) ед,

средств ПВО - 880 (+0) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11922 (+29),

крылатых ракет - 2389 (+36),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20212 (+62) ед,

специальной техники - 2516 (+13)

Какая ситуация на фронте по состоянию на 8-9 июля

По состоянию на вечер 8 июля с начала суток произошло 108 боевых столкновений.

РФ пытается использовать поддержку из воздуха и превосходство в живой силе. В течение суток террористы нанесли по территории Украины три ракетных удара с использованием 44 ракет. Цинически избивали и по гражданским медицинским учреждениям, в частности, по детской больнице в Киеве.

Кроме того, враг совершил 50 авиационных ударов — сбросил 67 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 447 дронов-камикадзе и провели 3130 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Харьковском направлении российские террористы семь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанская, Тихого, Старицы и Глубокого. Противник успеха не имел.

В Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 11 атак, одна продолжается.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника вблизи Верхнекаменского. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении ситуация напряженная — оккупанты в течение суток 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецкая, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении на вечер насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трёх локациях.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки неподалеку от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.