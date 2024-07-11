Только с начала июля бойцы Нацгвардии ликвидировали десятки единиц автомобильной техники РФ.

С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили сотни единиц техники РФ

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала года бойцы Национальной гвардии превратили в металлолом почти 600 танков, более 1100 единиц вражеской бронетехники, более 1600 автомобилей и более 1600 артиллерийских систем.

Да, только за июль нацгвардейцы уничтожили:

22 танка 104 артиллерийские системы 28 единиц бронетехники 91 автомобиль 1 реактивную систему залпового огня 1 зенитный ракетный комплекс 1 комплекс видеонаблюдения 21 состав боекомплекта

Каждая единица вражеской техники на нашей земле будет превращена в металлолом и пепел. Работаем Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области.

По информации руководителя штаба, заместителя командира ОТУ "Харьков" полковника Виктора Солимчука, ВСУ уничтожили ЗРК оккупационной армии РФ С-300 и С-400 в Белгородской области, атаковавших Харьков.

По словам Солимчука, украинские военные на передовой получают необходимое вооружение и боеприпасы.

А главное – мы получили разрешение использовать вооружение Запада по военным объектам, расположенным на территории России, – подчеркнул военный. Поделиться

Солимчук отметил, что ВСУ на передовой в Харьковской области наносят огненное поражение по живой силе и технике по раннему выявлению, то есть когда они пересекают границу.