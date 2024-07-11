Бойцы Нацгвардии уничтожили 589 танков и 1631 артсистему РФ с начала 2024 года
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы Нацгвардии уничтожили 589 танков и 1631 артсистему РФ с начала 2024 года

Игорь Клименко
НГУ
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Только с начала июля бойцы Нацгвардии ликвидировали десятки единиц автомобильной техники РФ.

Главные тезисы

  • С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили более 1100 единиц вражеской бронетехники и более 1600 автомобилей оккупационной армии.
  • В рамках военной операции в Харьковской области ликвидированы ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области.
  • Украинские военные наносят огненное поражение по живой силе и технике оккупационной армии РФ.

С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили сотни единиц техники РФ

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала года бойцы Национальной гвардии превратили в металлолом почти 600 танков, более 1100 единиц вражеской бронетехники, более 1600 автомобилей и более 1600 артиллерийских систем.

  • Да, только за июль нацгвардейцы уничтожили:

  1. 22 танка

  2. 104 артиллерийские системы

  3. 28 единиц бронетехники

  4. 91 автомобиль

  5. 1 реактивную систему залпового огня

  6. 1 зенитный ракетный комплекс

  7. 1 комплекс видеонаблюдения

  8. 21 состав боекомплекта

Каждая единица вражеской техники на нашей земле будет превращена в металлолом и пепел. Работаем

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области.

По информации руководителя штаба, заместителя командира ОТУ "Харьков" полковника Виктора Солимчука, ВСУ уничтожили ЗРК оккупационной армии РФ С-300 и С-400 в Белгородской области, атаковавших Харьков.

По словам Солимчука, украинские военные на передовой получают необходимое вооружение и боеприпасы.

А главное – мы получили разрешение использовать вооружение Запада по военным объектам, расположенным на территории России, – подчеркнул военный.

Солимчук отметил, что ВСУ на передовой в Харьковской области наносят огненное поражение по живой силе и технике по раннему выявлению, то есть когда они пересекают границу.

Солимчук отметил, что Силам обороны нужны средства противовоздушной обороны для поражения самолетов-носителей авиационных бомб с запускаемыми с далекого расстояния модулями планирования и корректировки.

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