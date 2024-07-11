Бойцы Нацгвардии уничтожили 589 танков и 1631 артсистему РФ с начала 2024 года

Только с начала июля бойцы Нацгвардии ликвидировали десятки единиц автомобильной техники РФ.
Главные тезисы
- С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили более 1100 единиц вражеской бронетехники и более 1600 автомобилей оккупационной армии.
- В рамках военной операции в Харьковской области ликвидированы ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области.
- Украинские военные наносят огненное поражение по живой силе и технике оккупационной армии РФ.
С начала года бойцы Нацгвардии уничтожили сотни единиц техники РФ
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что с начала года бойцы Национальной гвардии превратили в металлолом почти 600 танков, более 1100 единиц вражеской бронетехники, более 1600 автомобилей и более 1600 артиллерийских систем.
Да, только за июль нацгвардейцы уничтожили:
22 танка
104 артиллерийские системы
28 единиц бронетехники
91 автомобиль
1 реактивную систему залпового огня
1 зенитный ракетный комплекс
1 комплекс видеонаблюдения
21 состав боекомплекта
ВСУ уничтожили ЗРК С-300 и С-400 в Белгородской области.
По информации руководителя штаба, заместителя командира ОТУ "Харьков" полковника Виктора Солимчука, ВСУ уничтожили ЗРК оккупационной армии РФ С-300 и С-400 в Белгородской области, атаковавших Харьков.
По словам Солимчука, украинские военные на передовой получают необходимое вооружение и боеприпасы.
Солимчук отметил, что ВСУ на передовой в Харьковской области наносят огненное поражение по живой силе и технике по раннему выявлению, то есть когда они пересекают границу.
Солимчук отметил, что Силам обороны нужны средства противовоздушной обороны для поражения самолетов-носителей авиационных бомб с запускаемыми с далекого расстояния модулями планирования и корректировки.
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