ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов за сутки

Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ в войне против Украины по состоянию на утро 8 июля. Так, общее количество ликвидированных солдат РФ составляет около 552 190 человек. Из них 1200 оккупантов Силы обороны Украины уничтожили за сутки 7 июля.
Главные тезисы
- Согласно данным Генштаба, более 552 тыс солдат РФ были ликвидированы в ходе войны против Украины.
- Только за сутки 7 июля ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов.
- Потери армии РФ включают танки, бронированную технику, артиллерийские системы и другое вооружение.
- С каждым днем потери РФ в войне против Украины только увеличиваются, и за последнюю неделю составили 8290 человек личного состава.
- Данные указывают на рост потерь РФ в военном конфликте, охватывая различные виды вооружения и техники.
Потери РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 552190 (+1200) человек,
танков — 8171 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 15685 (+40) ед,
артиллерийских систем — 14966 (+29) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 880 (+1) ед,
самолетов — 361 (+1) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11893 (+31),
крылатых ракет — 2353 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) ед,
специальной техники — 2503 (+8)
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины за последнюю неделю
личного состава 8 тыс 290 человек ликвидировано,
танков — 75 ед.,
боевых бронированных машин — 121 ед.,
артиллерийских систем — 404 ед.,
РСЗО — 5 ед.,
средств ПВО — 6 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 278,
крылатых ракет — 21,
автомобильной техники и автоцистерн — 460 ед,
специальной техники — 47.
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