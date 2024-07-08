ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов за сутки

Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ в войне против Украины по состоянию на утро 8 июля. Так, общее количество ликвидированных солдат РФ составляет около 552 190 человек. Из них 1200 оккупантов Силы обороны Украины уничтожили за сутки 7 июля.