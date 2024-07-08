ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов за сутки

Генштаб ВСУ
Потери РФ
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Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ в войне против Украины по состоянию на утро 8 июля. Так, общее количество ликвидированных солдат РФ составляет около 552 190 человек. Из них 1200 оккупантов Силы обороны Украины уничтожили за сутки 7 июля.

Главные тезисы

  • Согласно данным Генштаба, более 552 тыс солдат РФ были ликвидированы в ходе войны против Украины.
  • Только за сутки 7 июля ВСУ уничтожили 1200 российских оккупантов.
  • Потери армии РФ включают танки, бронированную технику, артиллерийские системы и другое вооружение.
  • С каждым днем потери РФ в войне против Украины только увеличиваются, и за последнюю неделю составили 8290 человек личного состава.
  • Данные указывают на рост потерь РФ в военном конфликте, охватывая различные виды вооружения и техники.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:

Потери армии РФ в войне против Украины на 8.07.2024

  • личного состава — около 552190 (+1200) человек,

  • танков — 8171 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин — 15685 (+40) ед,

  • артиллерийских систем — 14966 (+29) ед,

  • РСЗО — 1115 (+0) ед,

  • средств ПВО — 880 (+1) ед,

  • самолетов — 361 (+1) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11893 (+31),

  • крылатых ракет — 2353 (+1),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) ед,

  • специальной техники — 2503 (+8)

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины за последнюю неделю

  • личного состава 8 тыс 290 человек ликвидировано,

  • танков — 75 ед.,

  • боевых бронированных машин — 121 ед.,

  • артиллерийских систем — 404 ед.,

  • РСЗО — 5 ед.,

  • средств ПВО — 6 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 278,

  • крылатых ракет — 21,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 460 ед,

  • специальной техники — 47.

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