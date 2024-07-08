ЗСУ знищили 1200 російських окупантів за добу

Генштаб оприлюднив актуальні дані про втрати РФ у війні проти України станом на ранок 8 липня. Так, загальна кількість ліквідованих солдатів РФ становить близько 552190 осіб. З них 1200 окупантів Сили оборони України знищили за добу 7 липня.