Генштаб оприлюднив актуальні дані про втрати РФ у війні проти України станом на ранок 8 липня. Так, загальна кількість ліквідованих солдатів РФ становить близько 552190 осіб. З них 1200 окупантів Сили оборони України знищили за добу 7 липня.
Головні тези:
- ЗСУ знищили 1200 російських окупантів за добу в ході війни Росії проти України.
- Загальна кількість ліквідованих солдатів РФ становить близько 552190 осіб.
- Останні дані вказують на втрати армії РФ у війні: танки, броньована техніка, артилерійські системи та інше.
- За останній тиждень армія РФ втратила 8290 осіб особового складу.
- Загалом втрати РФ у війні проти України продовжують зростати з кожним днем.
Втрати РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 552190 (+1200) осіб,
танків — 8171 (+16) од,
бойових броньованих машин — 15685 (+40) од,
артилерійських систем — 14966 (+29) од,
РСЗВ — 1115 (+0) од,
засобів ППО — 880 (+1) од,
літаків — 361 (+1) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),
крилатих ракет — 2353 (+1),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) од,
спеціальної техніки — 2503 (+8)
Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України за останній тиждень
особового складу 8 тис 290 осіб ліквідовано,
танків — 75 од.,
бойових броньованих машин — 121 од.,
артилерійських систем — 404 од.,
РСЗВ — 5 од.,
засобів ППО — 6 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 278,
крилатих ракет — 21,
автомобільної техніки та автоцистерн — 460 од,
спеціальної техніки — 47.
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