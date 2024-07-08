ЗСУ знищили 1200 російських окупантів за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 1200 російських окупантів за добу

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ

Генштаб оприлюднив актуальні дані про втрати РФ у війні проти України станом на ранок 8 липня. Так, загальна кількість ліквідованих солдатів РФ становить близько 552190 осіб. З  них 1200 окупантів Сили оборони України знищили за добу 7 липня.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили 1200 російських окупантів за добу в ході війни Росії проти України.
  • Загальна кількість ліквідованих солдатів РФ становить близько 552190 осіб.
  • Останні дані вказують на втрати армії РФ у війні: танки, броньована техніка, артилерійські системи та інше.
  • За останній тиждень армія РФ втратила 8290 осіб особового складу.
  • Загалом втрати РФ у війні проти України продовжують зростати з кожним днем.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

Втрати армії РФ у війні проти України на 8.07.2024

  • особового складу — близько 552190 (+1200) осіб,

  • танків — 8171 (+16) од,

  • бойових броньованих машин — 15685 (+40) од,

  • артилерійських систем — 14966 (+29) од,

  • РСЗВ — 1115 (+0) од,

  • засобів ППО — 880 (+1) од,

  • літаків — 361 (+1) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),

  • крилатих ракет — 2353 (+1),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) од,

  • спеціальної техніки — 2503 (+8)

Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України за останній тиждень

  • особового складу 8 тис 290 осіб ліквідовано,

  • танків — 75 од.,

  • бойових броньованих машин — 121 од.,

  • артилерійських систем — 404 од.,

  • РСЗВ — 5 од.,

  • засобів ППО — 6 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 278,

  • крилатих ракет — 21,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 460 од,

  • спеціальної техніки — 47.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Генштабі назвали втрати армії РФ на фронті протягом доби
Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ підрахували втрати армії РФ від початку війни проти України
Знищена бронетехніка армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ назвали втрати армії РФ протягом тижня
Знищена техніка армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?