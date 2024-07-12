Украинские пограничники уничтожили два укрытия окупантов в Серебрянском лесу — видео

Бойцы ГНСУ с помощью ударных дронов уничтожили в Серебрянском лесу два укрытия российских войск с личным составом и полевой состав вражеского боекомплекта.

ГНСУ уничтожили вражеские укрытия и состав боекомплекта РФ

Пограничники «Мести» ударными дронами «Heavy Shot» разнесли два вражеских укрытия с личным составом и полевой состав боекомплекта противника, сообщила пресс-служба ГНСУ.

Как видно на видео, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям РФ в лесной местности.

Следует отметить, что некоторые участки лесных насаждений полностью разрушены из-за ведения непрерывных боевых действий.

Отметим, что оккупанты на этом направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.

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На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом из БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Сонцепек. Поделиться

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