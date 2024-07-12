Украинские пограничники уничтожили два укрытия окупантов в Серебрянском лесу — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили два укрытия окупантов в Серебрянском лесу — видео

ГПСУ
ГНСУ
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Бойцы ГНСУ с помощью ударных дронов уничтожили в Серебрянском лесу два укрытия российских войск с личным составом и полевой состав вражеского боекомплекта.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники сдерживают окупантов, которые пытаются продвинуться вглубь территории.
  • Некоторые участки лесных насаждений в Серебрянском лесу были полностью разрушены из-за непрерывных боевых действий.
  • Операторы дронов ВСУ успешно уничтожили вражеские укрытия и боевую технику РФ, в том числе и огнеметную систему «Сонцепек».

ГНСУ уничтожили вражеские укрытия и состав боекомплекта РФ

Пограничники «Мести» ударными дронами «Heavy Shot» разнесли два вражеских укрытия с личным составом и полевой состав боекомплекта противника, сообщила пресс-служба ГНСУ.

Как видно на видео, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям РФ в лесной местности.

Следует отметить, что некоторые участки лесных насаждений полностью разрушены из-за ведения непрерывных боевых действий.

Отметим, что оккупанты на этом направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.

Операторы дронов ВСУ уничтожили огнеметную систему РФ «Сонцепек»

Пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении.

На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом из БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Сонцепек.

В зоне ответственности ОСУВ Хортица пилоты ОМБр имени Якова Гандзюка также уничтожили

  • одну БМ-21 Град (реактивная система залпового огня калибра 122 мм),

  • одну боевую машину пехоты (БМП-1),

  • две гаубицы Д-30 калибром 122 мм,

  • один 120-миллиметровый миномет.

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