Украинские пограничники уничтожили два укрытия окупантов в Серебрянском лесу — видео

Бойцы ГНСУ с помощью ударных дронов уничтожили в Серебрянском лесу два укрытия российских войск с личным составом и полевой состав вражеского боекомплекта.
Главные тезисы
- Украинские пограничники сдерживают окупантов, которые пытаются продвинуться вглубь территории.
- Некоторые участки лесных насаждений в Серебрянском лесу были полностью разрушены из-за непрерывных боевых действий.
- Операторы дронов ВСУ успешно уничтожили вражеские укрытия и боевую технику РФ, в том числе и огнеметную систему «Сонцепек».
ГНСУ уничтожили вражеские укрытия и состав боекомплекта РФ
Пограничники «Мести» ударными дронами «Heavy Shot» разнесли два вражеских укрытия с личным составом и полевой состав боекомплекта противника, сообщила пресс-служба ГНСУ.
Как видно на видео, украинские защитники нанесли многочисленные удары по позициям РФ в лесной местности.
Следует отметить, что некоторые участки лесных насаждений полностью разрушены из-за ведения непрерывных боевых действий.
Отметим, что оккупанты на этом направлении не оставляют попыток продвинуться вглубь и на днях начали активно наращивать интенсивность атак.
Операторы дронов ВСУ уничтожили огнеметную систему РФ «Сонцепек»
Пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении.
В зоне ответственности ОСУВ Хортица пилоты ОМБр имени Якова Гандзюка также уничтожили
одну БМ-21 Град (реактивная система залпового огня калибра 122 мм),
одну боевую машину пехоты (БМП-1),
две гаубицы Д-30 калибром 122 мм,
один 120-миллиметровый миномет.
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