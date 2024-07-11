ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 59 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 10 на 11 июля составляют 1220 окупантов, 2 танка и 59 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 555620 (+1110) человек,

танков - 8182 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 15732 (+17) ед,

артиллерийских систем - 15110 (+59) ед,

РСЗО - 1119 (+4) ед,

средств ПВО - 886 (+3) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+36),

крылатых ракет - 2392 (+3),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед,

специальной техники - 2535 (+4)

Какая ситуация на фронте по состоянию на 10 - 11 июля

Оперативная информация по состоянию на вечер 10 июля с начала суток произошло 92 боевых столкновения.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории российской федерации.

Вместе с тем, под бомбежкой вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли девять авиаударов - сбросили 15 КАБ в течение суток. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое и Малые Проходы.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты трижды безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник также пытался три раза штурмовать позиции наших войск недалеко от Берестового. Все вражеские атаки были отражены украинскими защитниками.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак вблизи Макеевки, Грековки и Невского. Семь боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются. Ситуация контролируется.

Враг активизировался на Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Верхнекаменное, Выемка и Раздоловка. Силы обороны Украины стойко сдерживают неприятеля. В настоящее время отражены девять атак окупантов, еще две — продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Григоровки, Ивановского и Временного Яра. Два боя завершены, еще два — продолжаются.

На Торецком направлении произошло 15 вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Защитниками украинской земли отбиты 14 атак противника, еще одно боеприкосновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, 12 боев — еще ведутся. Утраты неприятеля уточняются.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили три штурма россиян недалеко от Урожайного и Макаровки. В настоящее время продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты потерпели неудачу вблизи населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении русские захватчики дважды атаковали позиции наших войск. Одна атака была безуспешной в районе Роботино, еще одна — продолжается недалеко от Малой Токмачки.