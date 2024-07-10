Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов, в частности, Дмитровка, Бачевск, Большая Писаревка, Сидоровка, Турья, Осоевка и Сеньковка.

Вместе с тем, под бомбежкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли девять авиаударов — сбросили 15 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое и Малые Проходы.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты трижды безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник также пытался три раза штурмовать позиции наших войск недалеко от Берестового. Все вражеские атаки были отражены украинскими защитниками.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак вблизи Макеевки, Грековки и Невского. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются. Ситуация контролируется.

Враг активизировался на Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Верхнекаменное, Выемка и Раздоловка. Силы обороны Украины стойко сдерживают неприятеля. В настоящее время отражены девять атак оккупантов, еще две — продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Григоровки, Ивановского и Временного Яра. Два боя завершены, еще два — продолжаются.

На Торецком направлении произошло 15 вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Защитниками украинской земли отбиты 14 атак противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, 12 боев — еще ведутся. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются два боя на Кураховском направлении , вблизи Невельского и Красногоровки. Еще четыре вражеских атаки украинские защитники отбили в районе Дальнего, Константиновки и Парасковеевки.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили три штурма россиян недалеко от Урожайного и Макаровки. В настоящее время продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты потерпели неудачу вблизи населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции наших войск. Одна атака была безуспешной в районе Роботино, еще одна — продолжается недалеко от Малой Токмачки.