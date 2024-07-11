ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 59 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 10 на 11 липня становлять 1220 окупантів, 2 танки та 59 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 555620 (+1110) осіб,

танків — 8182 (+2) од,

бойових броньованих машин — 15732 (+17) од,

артилерійських систем — 15110 (+59) од,

РСЗВ — 1119 (+4) од,

засобів ППО — 886 (+3) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12009 (+36),

крилатих ракет — 2392 (+3),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20325 (+56) од,

спеціальної техніки — 2535 (+4)

Яка ситуація на фронті станом на 10 — 11 липня

Оперативна інформація станом на вечір 10 липня від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території російської федерації.

Разом із тим, під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали дев’ять авіаударів — скинули 15 КАБів протягом доби. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три — тривають. Ситуація контрольована.

Ворог активізувався на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито дев’ять атак окупантів, ще дві — тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Два бої завершено, ще два — тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Оборонцями української землі відбито 14 атак противника, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, 12 боїв — ще точаться. Втрати ворога уточнюються.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. На даний момент триває бій у районі Водяного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною у районі Роботиного, ще одна — продовжується неподалік Малої Токмачки.