Повітряні сили ЗСУ збили всі 6 шахедів РФ у ніч проти 11 липня

Протиповітряна оборона України знищила всі 6 російських безпілотників “шахед” під час атаки по Україні у ніч 11 липня.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ знищили 6 російських безпілотників типу «шахед» у ніч на 11 липня під час атаки по Україні.
- Противник ударив по Сумщині ракетами та дронами, але усі безпілотники були успішно збиті військовими українськими силами.
- Винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи були залучені у подіях на захист від атаки.
- Українська протиповітряна оборона знищила 30 з 38 ракет, які були випущені російськими військовими під час удару по Україні 8 липня.
- Відповідальність за агресію проти України має бути належним чином покарана, а дискусії щодо атак на об’єкти на території Росії є неприпустимими.
ПС ЗСУ збили 6 шахедів РФ
У ніч проти 11 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.
Повітряні сили ЗСУ ліквідували всі шахеди.
Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Повітряні сили озвучили кількість збитих ракет РФ
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, близько 10-ї ранку 8 липня ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.
Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
4 балістичні ракети "Іскандер-М";
1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
13 крилатих ракет Х-101;
14 крилатих ракет "Калібр";
2 крилаті ракети Х-22;
3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
3 балістичні ракети "Іскандер-М";
11 крилатих ракет Х-101;
12 крилатих ракет "Калібр";
3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
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