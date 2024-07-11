Повітряні сили ЗСУ збили всі 6 шахедів РФ у ніч проти 11 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили всі 6 шахедів РФ у ніч проти 11 липня

Повітряні Сили ЗСУ
Shahed

Протиповітряна оборона України знищила всі 6 російських безпілотників “шахед” під час атаки по Україні у ніч 11 липня.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ знищили 6 російських безпілотників типу «шахед» у ніч на 11 липня під час атаки по Україні.
  • Противник ударив по Сумщині ракетами та дронами, але усі безпілотники були успішно збиті військовими українськими силами.
  • Винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи були залучені у подіях на захист від атаки.
  • Українська протиповітряна оборона знищила 30 з 38 ракет, які були випущені російськими військовими під час удару по Україні 8 липня.
  • Відповідальність за агресію проти України має бути належним чином покарана, а дискусії щодо атак на об’єкти на території Росії є неприпустимими.

ПС ЗСУ збили 6 шахедів РФ

У ніч проти 11 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

Повітряні сили ЗСУ ліквідували всі шахеди.

У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська — РФ.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Повітряні сили озвучили кількість збитих ракет РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, близько 10-ї ранку 8 липня ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";

  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

  • 13 крилатих ракет Х-101;

  • 14 крилатих ракет "Калібр";

  • 2 крилаті ракети Х-22;

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";

  • 11 крилатих ракет Х-101;

  • 12 крилатих ракет "Калібр";

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця, — зазначив Микола Олещук.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ПС ЗСУ пояснили складність збиття російських балістичних ракет
Ракети
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ПС ЗСУ та ГУР збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 — відео
ГУР
Ту-22М3
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПС ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області
Генштаб ЗСУ
ПС ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?