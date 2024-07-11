Воздушные силы ВСУ сбили все 6 шахедов РФ в ночь на 11 июля

Противовоздушная оборона Украины уничтожила все 6 российских беспилотников "шахед" во время атаки по Украине в ночь на 11 июля.
Главные тезисы
- Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 6 российских беспилотников типа “шахед” в ночь на 11 июля.
- Для защиты от атаки были задействованы истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВСУ.
- 30 из 38 ракет, выпущенных РФ по территории Украины 8 июля, были успешно уничтожены украинской противовоздушной обороной.
- Мир должен жестко реагировать на подобные преступления, а дискуссии о легальности атак на объекты на территории России недопустимы.
- Украина готова отомстить за каждого украинца и защищать свою территорию от агрессивных действий России.
ВС ВСУ сбили 6 шахедов РФ
В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.
Воздушные силы ВСУ ликвидировали все шахеды.
Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Воздушные силы озвучили количество сбитых ракет РФ
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10 утра 8 июля враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
4 баллистические ракеты "Искандер-М";
1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
13 крылатых ракет Х-101;
14 крылатых ракет "Калибр";
2 крылатые ракеты Х-22;
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
3 баллистические ракеты "Искандер-М";
11 крылатых ракет Х-101;
12 крылатых ракет "Калибр";
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-