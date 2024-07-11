Воздушные силы ВСУ сбили все 6 шахедов РФ в ночь на 11 июля
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили все 6 шахедов РФ в ночь на 11 июля

Воздушные Силы ВСУ
Шахед
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Противовоздушная оборона Украины уничтожила все 6 российских беспилотников "шахед" во время атаки по Украине в ночь на 11 июля.

Главные тезисы

  • Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 6 российских беспилотников типа “шахед” в ночь на 11 июля.
  • Для защиты от атаки были задействованы истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВСУ.
  • 30 из 38 ракет, выпущенных РФ по территории Украины 8 июля, были успешно уничтожены украинской противовоздушной обороной.
  • Мир должен жестко реагировать на подобные преступления, а дискуссии о легальности атак на объекты на территории России недопустимы.
  • Украина готова отомстить за каждого украинца и защищать свою территорию от агрессивных действий России.

ВС ВСУ сбили 6 шахедов РФ

В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Воздушные силы ВСУ ликвидировали все шахеды.

В ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области, а также атаковал 6 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска — РФ.

Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Воздушные силы озвучили количество сбитых ракет РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10 утра 8 июля враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";

  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

  • 13 крылатых ракет Х-101;

  • 14 крылатых ракет "Калибр";

  • 2 крылатые ракеты Х-22;

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";

  • 11 крылатых ракет Х-101;

  • 12 крылатых ракет "Калибр";

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца, — отметил Николай Олещук.

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