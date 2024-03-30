У ВС ВСУ объяснили сложность сбития российских баллистических ракет

Россияне перепрограммируют ракеты во время атаки

В последнее время в Украине участились тревоги, связанные с угрозой применения врагом баллистики. Сбить такое вооружение сложнее.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, во время атак россияне перепрограммируют свои ракеты, например С-300, для поражения различных целей.

Конечно, мы видим и другие типы ракет, которые они используют с помощью своих самолетов, как МиГ-31 для использования "Кинжалов", которые мы видели на этой неделе, так и других. Илья Евлаш Спикер ВС ВСУ

Евлаш также отметил, что у врага достаточно широкий спектр вооружений. Речь идет, в частности, о ракетах "Циркон", управляемых авиационных ракетах и т.д.

Российские атаки по Украине: последние новости

Вечером 30 марта 2024 года россияне ударили по Харькову из авиации. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что был "прилет" по району жилой застройки. Пока известно об одном раненом.

Кроме того, оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате атаки пострадал ребенок, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, 12-летний мальчик получил контузию.

Под вражеским огнем в субботу оказалась и Донецкая область. Россияне обстреляли из артиллерии город Красногоровка. Погибли два человека, еще один человек ранен.