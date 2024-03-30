У ПС ЗСУ пояснили складність збиття російських балістичних ракет

РФ масштабно атакує цивільну інфраструктуру України саме балістичним озброєням, яке дуже важко збити.

Росіяни перепрограмовують ракети під час атаки

Останнім часом в Україні почастішали тривоги, повʼязані із загрозою застосування ворогом балістики. Збити таку зброю складніше.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, під час атак росіяни перепрограмовують свої ракети — наприклад, С-300 — для ураження різних цілей.

Звісно, ми бачимо і інші типи ракет, які вони використовують за допомогою своїх літаків — як МіГ-31 для використання "Кинджалів", які ми бачили цього тижня, так і інших. Ілля Євлаш Речник ПС ЗСУ

Євлаш також зауважив, що у ворога доволі широкий спектр озброєння. Йдеться, зокрема, про ракети "Циркон", керовані авіаційні ракети тощо.

Російські атаки по Україні: останні новини

Ввечері 30 березня 2024 року росіяни вдарили по Харкову з авіації. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що був "приліт" по району житлової забудови. Наразі відомо про одного пораненого.

Крім того, окупанти обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждала дитина, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, 12-річний хлопчик отримав контузію.

Під ворожим вогнем у суботу опинилася і Донецька область. Росіяни обстріляли з артилерії місто Красногорівка. Загинули двоє людей, ще одну особу поранено.