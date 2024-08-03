ЗСУ знищили підводний човен та уразили ЗРК С-400 армії РФ у Криму

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 російської армії в тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- ЗСУ завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 російської армії в Криму.
- У результаті української ракетної атаки було знищено підводний човен "Ростов-на-Дону" та 4 пускові установки ЗРК С-400.
- Знищення підводного човна та ураження ЗРК демонструють високу ефективність ЗСУ.
Ракетні війська ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" РФ
Так, за підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".
У результаті влучання човен затонув на місці.
Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".«Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу!
Що відомо про наслідки ракетної атаки ЗСУ по ЗРК РФ у Севастополі
Вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" — 4х ПУ на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6, — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Тим часом керівник окупаційної російської адміністрації у Севастополі Михайло Развозжаєв заявив про нібито падіння уламків однієї з ракет на дорозі в районі проспекту Генерала Острякова.
Також Развозжаєв заявив, що на дах багатоповерхівки на вулиці Симонка впала частина збитої ракети ATACMS. Вона нібито пробила дах та застрягла на технічному поверсі. Постраждалих немає.
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