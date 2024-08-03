ЗСУ знищили підводний човен та уразили ЗРК С-400 армії РФ у Криму

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Ракетні війська ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" РФ

Так, за підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".

У результаті влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".«Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. Надалі здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 млн дол. Поширити

Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу!

Що відомо про наслідки ракетної атаки ЗСУ по ЗРК РФ у Севастополі

Вночі у Севастополі на висотах Кая-Баш, попередньо, вражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" — 4х ПУ на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6, — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Пізніше аналітики додали, що ракетною атакою України протягом ночі у Севастополі було знищено 4 пускові установки ЗРК С-400. Поширити

Тим часом керівник окупаційної російської адміністрації у Севастополі Михайло Развозжаєв заявив про нібито падіння уламків однієї з ракет на дорозі в районі проспекту Генерала Острякова.