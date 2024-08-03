По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, незаконно построенный Россией Крымский мост обречен на уничтожение, однако есть причины, чтобы подождать с таким шагом.
Главные тезисы
- Уничтожение Крымского моста требует тщательной планировки и учета погодных условий.
- Использование моста российскими оккупантами для логистики и обеспечения самолетов усложняет его уничтожение.
- Противовоздушная и эшелонированная оборона на мосту создают сложности для операции по его уничтожению.
- Украине выгодно отложить уничтожение моста из-за возможности утилизации военной техники российскими оккупантами, которую по нему перевозят.
- Операция по уничтожению Крымского моста имеет высокий уровень сложности, требует разведки и учета политической составляющей.
Почему Украине выгодно подождать с уничтожением Крымского моста
Плетенчук подчеркнул, что сейчас Украине может быть выгодно использование российскими оккупантами Крымского моста для опрокидывания стоимостной военной техники, которая затем быстро уничтожается.
По его убеждению, рассмотрение ситуации с разных углов позволяет подвергнуть сомнению необходимость уничтожения Крымского моста именно сейчас.
Плетенчук также добавил, что на перспективу уничтожения моста не влияет его протяженность в 18 км.
Он отметил, что для прекращения его работы достаточно разрушить буквально одну секцию путепровода.
В чем состоит сложность уничтожения Крымского моста
Представитель ВМС ВСУ также предупредил, что в районе Крымского моста постоянно находится большое количество авиации российских окупантов, ведь страна-агрессорка пытается сохранить незаконно построенное сооружение как с воздуха, так и с моря.
Он отметил, что операция по уничтожению такого масштабного сооружения, как Крымский мост, имеет очень высокий уровень сложности.
Уничтожение Крымского моста должно предусматривать тщательную планировку, разведку, учет погодных условий и политическую составляющую.
Плетенчук подчеркнул, что на территории оккупированного Крыма насчитывается 5 аэродромов преступной армии РФ, из которых два уже фактически остались без самолетов.
При этом Крымский мост используется российскими оккупантами, в частности, и для обеспечения оставшихся самолетов горючим.
Плетенчук добавил, что для логистики у окупантов пока остается сухопутный коридор.
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