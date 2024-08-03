По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, незаконно построенный Россией Крымский мост обречен на уничтожение, однако есть причины, чтобы подождать с таким шагом.

Почему Украине выгодно подождать с уничтожением Крымского моста

Плетенчук подчеркнул, что сейчас Украине может быть выгодно использование российскими оккупантами Крымского моста для опрокидывания стоимостной военной техники, которая затем быстро уничтожается.

По его убеждению, рассмотрение ситуации с разных углов позволяет подвергнуть сомнению необходимость уничтожения Крымского моста именно сейчас.

Периодически они завозят в Крым новейшие системы ПВО – С-400 "Триумф", С-500 "Прометей". Их фактически завозят в зону поражения. Зачем мешать российским оккупантам таким образом утилизировать, извлекая из других локаций. Иногда удивляет, с каким рвением они это делают, учитывая то, что в самой России периодически что-то взрывается, и, возможно, эти комплексы там нужны. Но их планомерно привозят на "утилизацию в Крым", - объясняет представитель ВМС ВСУ. Поделиться

Плетенчук также добавил, что на перспективу уничтожения моста не влияет его протяженность в 18 км.

Последствия атаки ВСУ на Крымский мост

Он отметил, что для прекращения его работы достаточно разрушить буквально одну секцию путепровода.

Конечно, чем больше уничтожить секций, тем сложнее его восстановить. Но это такая локация, на которой сходятся все возможности нашего врага и наши возможности... Там есть эшелонированная оборона, противовоздушная оборона, россияне пытаются максимально сузить проход - делают все, чтобы защитить мост, - подчеркивает Плетенчук. Поделиться

В чем состоит сложность уничтожения Крымского моста

Представитель ВМС ВСУ также предупредил, что в районе Крымского моста постоянно находится большое количество авиации российских окупантов, ведь страна-агрессорка пытается сохранить незаконно построенное сооружение как с воздуха, так и с моря.

В любом случае объект обречен – это вопрос времени, равно как присутствие кораблей в порту Новороссийск, - убежден Плетенчук. Поделиться

Он отметил, что операция по уничтожению такого масштабного сооружения, как Крымский мост, имеет очень высокий уровень сложности.

Уничтожение Крымского моста должно предусматривать тщательную планировку, разведку, учет погодных условий и политическую составляющую.

Плетенчук подчеркнул, что на территории оккупированного Крыма насчитывается 5 аэродромов преступной армии РФ, из которых два уже фактически остались без самолетов.

При этом Крымский мост используется российскими оккупантами, в частности, и для обеспечения оставшихся самолетов горючим.

Плетенчук добавил, что для логистики у окупантов пока остается сухопутный коридор.