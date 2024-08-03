За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, незаконно побудований Росією Кримський міст приречений на знищення, однак наразі є причини, щоб зачекати із таким кроком.

Чому Україні вигідно зачекати із знищенням Кримського мосту

Плетенчук підкреслив, що наразі Україні може бути вигідне використання російськими окупантами Кримського мосту для перекидання вартісної військової техніки, яка потім швидко знищується.

На його переконання, розгляд ситуації з різних кутів дозволяє поставити під сумнів необхідність знищення Кримського мосту саме зараз.

Періодично вони завозять до Криму новітні системи ППО - С-400 "Тріумф", С-500 "Прометей". Їх фактично завозять у зону ураження. Навіщо заважати російським окупантам у такий спосіб утилізувати, витягуючи з інших локацій. Іноді дивує, з яким завзяттям вони це роблять, враховуючи те, що у самій Росії періодично щось вибухає, і можливо ці комплекси там потрібні. Але їх планомірно привозять на "утилізацію в Крим, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити

Плетенчук також додав, що на перспективу знищення мосту не впливає його протяжність у 18 км.

Наслідки атаки ЗСУ на Кримський міст

Він зазначив, що для припинення його роботи достатньо зруйнувати буквально одну секцію шляхопроводу.

Звісно, чим більше секцій знищити, тим складніше його відновити. Але це така локація, на якій сходяться всі можливості нашого ворога й наші можливості... Там є ешелонована оборона, протиповітряна оборона, росіяни намагаються максимально звузити прохід – роблять все, щоб міст захистити, - підкреслює Плетенчук. Поширити

У чому полягає складність знищення Кримського мосту

Речник ВМС ЗСУ також попередив, що у районі Кримського мосту постійно перебуває велика кількість авіації російських окупантів, адже країна-агресорка намагається зберегти незаконно побудовану споруду як з повітря, так і з моря.

У будь-якому випадку об’єкт приречений – це питання часу, так само як присутність кораблів у порту Новоросійськ, - переконаний Плетенчук. Поширити

Він зазначив, що операція зі знищення такої масштабної споруди як Кримський міст має дуже високий рівень складності.

Знищення Кримського мосту має передбачати ретельне планування, проведення розвідки, урахування погодних умов та політичну складову.

Плетенчук підкреслив, що наразі на території окупованого Криму налічується 5 аеродромів злочинної армії РФ, з яких два вже фактично залишились без літаків.

При цьому Кримський міст використовується російськими окупантами, зокрема, і для забезпечення літаків, що залишились, пальним.

Плетенчук додав, що для логістики в окупантів поки залишається сухопутний коридор.