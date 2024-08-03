За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, незаконно побудований Росією Кримський міст приречений на знищення, однак наразі є причини, щоб зачекати із таким кроком.
Головні тези:
- Україні вигідно зачекати із знищенням Кримського мосту через можливість утилізації військової техніки російськими окупантами, яку по ньому перевозять.
- Знищення Кримського мосту має високий рівень складності і вимагає ретельного планування, розвідки та урахування погодних умов.
- Російські окупанти використовують міст для логістики та забезпечення літаків, що ускладнюэ його знищення.
- Будівельники Кримського мосту максимально звузили прохід та встановили ешелоновану та протиповітряну оборону для захисту споруди.
Чому Україні вигідно зачекати із знищенням Кримського мосту
Плетенчук підкреслив, що наразі Україні може бути вигідне використання російськими окупантами Кримського мосту для перекидання вартісної військової техніки, яка потім швидко знищується.
На його переконання, розгляд ситуації з різних кутів дозволяє поставити під сумнів необхідність знищення Кримського мосту саме зараз.
Плетенчук також додав, що на перспективу знищення мосту не впливає його протяжність у 18 км.
Він зазначив, що для припинення його роботи достатньо зруйнувати буквально одну секцію шляхопроводу.
У чому полягає складність знищення Кримського мосту
Речник ВМС ЗСУ також попередив, що у районі Кримського мосту постійно перебуває велика кількість авіації російських окупантів, адже країна-агресорка намагається зберегти незаконно побудовану споруду як з повітря, так і з моря.
Він зазначив, що операція зі знищення такої масштабної споруди як Кримський міст має дуже високий рівень складності.
Знищення Кримського мосту має передбачати ретельне планування, проведення розвідки, урахування погодних умов та політичну складову.
Плетенчук підкреслив, що наразі на території окупованого Криму налічується 5 аеродромів злочинної армії РФ, з яких два вже фактично залишились без літаків.
При цьому Кримський міст використовується російськими окупантами, зокрема, і для забезпечення літаків, що залишились, пальним.
Плетенчук додав, що для логістики в окупантів поки залишається сухопутний коридор.
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