Окупанти РФ почали масштабно укріплювати оборону Кримського мосту — АТЕШ

Як росіяни намагаються захистити Керченський міст

Як зазначається, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва.

Будують капітально, забивають у дно палі. Місце будівництва показано червоною лінією на карті, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидають вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.

Нафтосховища вже порожніють, а дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо. Склади БК переміщуються на схід і розміщуються поблизу Керченського мосту, — йдеться в повідомленні. Поширити

Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.

Як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту

Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов висловив сподівання, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною вже у цьому році.

Палати йому немає чому, він має закінчити своє існування, — підкреслив Буданов. Поширити

Глава ГУР заявив, що сподівається на знищення мосту вже у цьому році.

Також керівник військової розвідки оцінив вірогідну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на такий розвиток події. Зокрема відповів на питання, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста, і чи не вирішить застосувати ядерне озброєння.