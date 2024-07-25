Окупанти РФ почали масштабно укріплювати оборону Кримського мосту — АТЕШ

Наразі у напрямку Керченського мосту масово спрямовані військово-технічні засоби, а її конструкцію намагаються загородити спеціальною спорудою.
Головні тези:
- Російські окупанти активно укріплюють оборону Кримського мосту.
- Очільник ГУР Кирило Буданов висловив сподівання на знищення Кримського мосту Україною ще у цьому році.
- Загарбники спрямовують військово-технічні засоби та установки ППО, авіацію та РЛС для зміцнення оборони.
Як росіяни намагаються захистити Керченський міст
Як зазначається, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва.
Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидають вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.
Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.
Як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту
Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов висловив сподівання, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною вже у цьому році.
Глава ГУР заявив, що сподівається на знищення мосту вже у цьому році.
Також керівник військової розвідки оцінив вірогідну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на такий розвиток події. Зокрема відповів на питання, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста, і чи не вирішить застосувати ядерне озброєння.
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