Оккупанты РФ начали масштабно укреплять оборону Крымского моста — АТЕШ

В настоящее время в направлении Керченского моста массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.

Как россияне пытаются защитить Керченский мост

Как отмечается, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.

Строят капитально, забивают в дно сваи. Место строительства показано красной линией на карте, говорится в сообщении. Поделиться

Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.

Нефтехранилища уже пустеют, а получить топливо даже местному населению фактически невозможно. Склады БК перемещаются на восток и размещаются вблизи Керченского моста, говорится в сообщении. Поделиться

В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.

Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста

В частности, глава ГУР Кирилл Буданов выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.

Пылать ему нечему, он должен закончить свое существование, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Глава ГУР заявил, что надеется на уничтожение моста уже в этом году.

Также руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на развитие события. В частности, ответил на вопрос, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.