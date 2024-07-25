Оккупанты РФ начали масштабно укреплять оборону Крымского моста — АТЕШ

В настоящее время в направлении Керченского моста массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.
Главные тезисы
- Местные партизаны и мониторинговые группы фиксируют строительство укреплений и перемещение военных объектов вблизи моста.
- Прогнозируется, что украинские вооруженные силы могут предпринять действия по разрушению Керченского моста в этом году.
- Глава ГУР высказал мнение о возможной реакции Путина на угрозы разрушения моста, подчеркнув объективную действительность и необходимость смирения с неприятными последствиями.
Как россияне пытаются защитить Керченский мост
Как отмечается, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.
Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.
В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.
Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста
В частности, глава ГУР Кирилл Буданов выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.
Глава ГУР заявил, что надеется на уничтожение моста уже в этом году.
Также руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на развитие события. В частности, ответил на вопрос, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.
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