Оккупанты РФ начали масштабно укреплять оборону Крымского моста — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ начали масштабно укреплять оборону Крымского моста — АТЕШ

Оккупанты РФ начали масштабно укреплять оборону Крымского моста — АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

В настоящее время в направлении Керченского моста массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.

Главные тезисы

 

  • Местные партизаны и мониторинговые группы фиксируют строительство укреплений и перемещение военных объектов вблизи моста.
  • Прогнозируется, что украинские вооруженные силы могут предпринять действия по разрушению Керченского моста в этом году.
  • Глава ГУР высказал мнение о возможной реакции Путина на угрозы разрушения моста, подчеркнув объективную действительность и необходимость смирения с неприятными последствиями.

Как россияне пытаются защитить Керченский мост

Как отмечается, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.

Строят капитально, забивают в дно сваи. Место строительства показано красной линией на карте, говорится в сообщении.

Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.

Нефтехранилища уже пустеют, а получить топливо даже местному населению фактически невозможно. Склады БК перемещаются на восток и размещаются вблизи Керченского моста, говорится в сообщении.

В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.

Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста

В частности, глава ГУР Кирилл Буданов выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.

Пылать ему нечему, он должен закончить свое существование, — подчеркнул Буданов.

Глава ГУР заявил, что надеется на уничтожение моста уже в этом году.

Также руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на развитие события. В частности, ответил на вопрос, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.

Но кого интересует, готов ли он или не готов. Есть объективная действительность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он сказал бы "да ну, вы что". Но есть объективная действительность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон, — объясняет Буданов.

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