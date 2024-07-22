АРМА отримало чотири гелікоптери та два літаки кримських бізнесменів

В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Вони належали кримським підприємцям, яких ДБР виявило на фінансуванні війни Росії.

В управління АРМА передали чотири гелікоптери та два літаки

Як зазначається, бюро у січні 2024 року повідомило про підозру у фінансуванні війни девʼятьом підприємцям, зареєстрованим на території Криму.

Вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки в Росію.

За даними слідства, у власності бізнесменів були гелікоптери та літаки. Щоб їх не перереєстрували на підставних людей, суд їх арештував.

Коли АРМА реалізує авіапарк, гроші передадуть на купівлю облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Військові облігації — інвестиційний інструмент, який з'явився після початку російської повномасштабної війни проти України. Міністерство фінансів України розпочало аукціони з продажу військових облігацій у березні 2022 року.

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.

Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи — то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета — це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють, — сказав президент. Поширити

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.

Тому Patriot не може боротися з КАБами, які будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, але в довгу — вони вас переграють. Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, на яких стоять військові літаки, які Росія застосовує для атак КАБами. Поширити

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.