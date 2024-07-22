АРМА отримало чотири гелікоптери та два літаки кримських бізнесменів

В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передали чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Вони належали кримським підприємцям, яких ДБР виявило на фінансуванні війни Росії.
Головні тези:
- Управління Національного агентства з виявлення активів отримало гелікоптери та літаки від кримських бізнесменів, яких звинувачено у фінансуванні війни Росії.
- Кримські підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, велі бізнес та сплачували податки в Росію, інвестуючи у гелікоптери та літаки.
- АРМА планує реалізувати авіапарк за допомогою облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації», які стали інвестиційним інструментом після російської війни проти України.
В управління АРМА передали чотири гелікоптери та два літаки
Як зазначається, бюро у січні 2024 року повідомило про підозру у фінансуванні війни девʼятьом підприємцям, зареєстрованим на території Криму.
Вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки в Росію.
За даними слідства, у власності бізнесменів були гелікоптери та літаки. Щоб їх не перереєстрували на підставних людей, суд їх арештував.
Коли АРМА реалізує авіапарк, гроші передадуть на купівлю облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».
Військові облігації — інвестиційний інструмент, який з'явився після початку російської повномасштабної війни проти України. Міністерство фінансів України розпочало аукціони з продажу військових облігацій у березні 2022 року.
Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.
На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.
Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.
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