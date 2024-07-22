АРМА получила четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов

В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Они принадлежали крымским предпринимателям, которых ДБР обнаружило на финансировании войны России.

В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета

Как отмечается, бюро в январе 2024 сообщило о подозрении в финансировании войны девяти предпринимателям, зарегистрированным на территории Крыма.

Они вели бизнес на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги в Россию.

По данным следствия, в собственности бизнесменов были вертолеты и самолеты. Чтобы их не перерегистрировали на подставных людей, суд их арестовал.

Когда АРМА реализует авиапарк, деньги передадут на покупку облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Военные облигации — инвестиционный инструмент, появившийся после начала российской полномасштабной войны против Украины. Министерство финансов Украины приступило к аукционам по продаже военных облигаций в марте 2022 года.

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.

Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы — тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета — это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят, — сказал президент. Поделиться

По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.

Поэтому Patriot не может бороться с кабами, которые любая система ПВО. В любом случае на короткой дистанции вы будете побеждать, но в длинную — они вас обыграют. Надо искать дальнобойное решение против аэродромов, на которых стоят военные самолеты, применяемые Россией для атак КАБами. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.