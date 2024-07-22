АРМА получила четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов

В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Они принадлежали крымским предпринимателям, которых ДБР обнаружило на финансировании войны России.
Главные тезисы
- АРМА получила четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2 от крымских бизнесменов, обвиняемых в финансировании войны России.
- Президент Украины обсудил важность борьбы с управляемыми авиабомбами и необходимость искать решения для защиты страны от потенциальных угроз.
- Системы ПВО, такие как Patriot, могут не справиться с количеством управляемых авиабомб, что требует поиска дальнобойных решений против российских аэродромов.
- Авиационные активы, переданные в управление АРМА, будут реализованы, средства от их продажи направят на покупку военных облигаций, поддерживающих оборонную сферу страны.
В управление АРМА передали четыре вертолета и два самолета
Как отмечается, бюро в январе 2024 сообщило о подозрении в финансировании войны девяти предпринимателям, зарегистрированным на территории Крыма.
Они вели бизнес на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги в Россию.
По данным следствия, в собственности бизнесменов были вертолеты и самолеты. Чтобы их не перерегистрировали на подставных людей, суд их арестовал.
Когда АРМА реализует авиапарк, деньги передадут на покупку облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».
Военные облигации — инвестиционный инструмент, появившийся после начала российской полномасштабной войны против Украины. Министерство финансов Украины приступило к аукционам по продаже военных облигаций в марте 2022 года.
Какое оружие способно защитить Украину от КАБов
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.
По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-