В Нидерландах оштрафовали почти 1,8 млн евро компанию-поставщика строительного оборудования Dieseko Group BV, которая участвовала в строительстве россиянами Крымского моста.
В Нидерландах оштрафовали компанию за помощь РФ в строительстве Крымского моста
Как сообщает издание, компанию обвиняют в нарушении международных торговых санкций.
Компания выплатила государству общую сумму 1780000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1600000 евро.
По данным расследования, в 2015 и 2016 годах Dieseko Group продавала России установки и комплектующие к ним для строительства Крымского моста. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.
Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г. за оккупацию Крыма, предусматривавшие запрет на продажу товаров и предоставление услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.
В начале сентября 2017 года в ежедневной газете De Gelderlander была опубликована статья об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста.
По данным Службы государственного обвинения, это сообщение побудило группу по вопросам прекурсоров, происхождения, стратегических товаров, законодательства о санкциях (команда POSS) таможни и Службы государственного обвинения начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье.
Почему без уничтожения Крымского моста освобождение Крыма невозможно
По убеждению командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, освобождение оккупированного Россией Крыма будет невозможно без уничтожения незаконно построенного страной агрессорой Крымского моста.
В частности, Неижпапа убежден, что возвращение украинских кораблей к оккупированному Россией Севастополю не возможно.
Однако, по его словам, необходимым условием для освобождения Крыма есть уничтожение Крымского моста.
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