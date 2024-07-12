В Нидерландах оштрафовали почти 1,8 млн евро компанию-поставщика строительного оборудования Dieseko Group BV, которая участвовала в строительстве россиянами Крымского моста.

В Нидерландах оштрафовали компанию за помощь РФ в строительстве Крымского моста

Как сообщает издание, компанию обвиняют в нарушении международных торговых санкций.

Компания выплатила государству общую сумму 1780000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1600000 евро.

По данным расследования, в 2015 и 2016 годах Dieseko Group продавала России установки и комплектующие к ним для строительства Крымского моста. Также компания отправляла на объект специалистов по оказанию технической помощи.

Это произошло после того, как ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г. за оккупацию Крыма, предусматривавшие запрет на продажу товаров и предоставление услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

В начале сентября 2017 года в ежедневной газете De Gelderlander была опубликована статья об участии голландских компаний в строительстве Крымского моста.

По данным Службы государственного обвинения, это сообщение побудило группу по вопросам прекурсоров, происхождения, стратегических товаров, законодательства о санкциях (команда POSS) таможни и Службы государственного обвинения начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье.

Почему без уничтожения Крымского моста освобождение Крыма невозможно

По убеждению командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, освобождение оккупированного Россией Крыма будет невозможно без уничтожения незаконно построенного страной агрессорой Крымского моста.

В частности, Неижпапа убежден, что возвращение украинских кораблей к оккупированному Россией Севастополю не возможно.

Это как в русской песне — "я знаю то, что невозможно возможно". Конечно, иначе быть не может. Я уже говорил, что мы должны до конца дойти, — подчеркнул командующий ВМС ВСУ. Поделиться

Однако, по его словам, необходимым условием для освобождения Крыма есть уничтожение Крымского моста.