ЗСУ знищили понад 1100 військових РФ, 31 ББМ та 69 артсистем

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.