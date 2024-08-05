ЗСУ знищили понад 1100 військових РФ, 31 ББМ та 69 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 584 090 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 584 090 військових.
- Протягом 4 серпня на фронті відбулися 128 бойових зіткнень, в результаті яких ворог провів численні атаки на різних напрямках.
- Ворожі сили зазнали важких втрат у близьких до Торецького напрямках, де українські військові успішно зупинили 18 атак та відбили 80% від усіх бойових дій.
- На Покровському напрямку ворог спробував прорвати оборону українських захисників в районах Желанного та Новоолександрівки, проте був відбитий.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8417 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16 286 (+31) од.;
артилерійських систем — 16 345 (+69) од.;
РСЗВ — 1138 од.;
засоби ППО — 910 од.;
літаків — 365 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 122 (+24) од.;
крилатих ракет — 2414 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 094 (+68) од.;
спеціальної техніки — 2737 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом 4 серпня на лінії фронту відбулось 128 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські бійці відбили 30 атак.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, де відбулося понад половину з усіх боїв, а також Іванівського, Ступочок, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк — провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував поблизу Залізного і Північного. Активно бомбардував місто Торецьк та його околиці — завдав 14 авіаударів.
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