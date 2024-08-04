Знищення ЗСУ підводного човну у Криму є великою невдачею для РФ — аналітики

За словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу подібних носіїв боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України та значною невдачею для РФ.
Головні тези:
- Знищення підводного човна РФ у Криму є значною невдачею для Росії й важливою стратегічною перемогою для України.
- Підводний човен РФ “Ростов-на-Дону” був здатний нести крилаті ракети “Калібр”, які використовувалися для атак на інфраструктуру України.
- Внаслідок української ракетної атаки підводний човен “Ростов-на-Дону” зазнав суттєвих ушкоджень та затонув.
- Знищення підводного човна “Ростов-на-Дону” є серйозним ударом по обороноздатності російського флоту та розвідці у Чорному морі.
В чому важливість знищення ЗСУ підводного човна РФ "Ростов-на-Дону"
У виданні зазначили, що введений в експлуатацію у 2014 році "Ростов-на-Дону" — це 73,8-метровий підводний човен класу "Кіло II" з екіпажем з 52 осіб.
Завдяки водотоннажності 3100 тонн дизель-електричне судно може нести крилаті ракети "Калібр".
За словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу носіїв цих боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України, адже РФ використовує "калібри" для атак на її інфраструктуру.
Ракетні війська ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" РФ
Так, за підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".
У результаті влучання човен затонув на місці.
Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".«Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
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