Знищення ЗСУ підводного човну у Криму є великою невдачею для РФ — аналітики

За словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу подібних носіїв боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України та значною невдачею для РФ.

В чому важливість знищення ЗСУ підводного човна РФ "Ростов-на-Дону"

У виданні зазначили, що введений в експлуатацію у 2014 році "Ростов-на-Дону" — це 73,8-метровий підводний човен класу "Кіло II" з екіпажем з 52 осіб.

Завдяки водотоннажності 3100 тонн дизель-електричне судно може нести крилаті ракети "Калібр".

За словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу носіїв цих боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України, адже РФ використовує "калібри" для атак на її інфраструктуру.

Збити цей підводний човен — це велика, велика справа, — наголосив Лейтон. Поширити

Ракетні війська ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" РФ

Так, за підтвердженою інформацією Генштабу ЗСУ, 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".

У результаті влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".«Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.