Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську

Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську.
Головні тези:
- Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами в Новоросійську.
- Україна може використовувати ракети виробництва 'Нептун' для ураження цілей РФ в Азовському морі.
- Аналіз інфраструктури вказує на можливість заряджання ракет в Азовському морі.
- Деякі російські кораблі можуть бути перекинуті з Азовського моря до Каспійського або Балтійського через мережу річок.
- Наявність базування підводних човнів у Новоросійську створює загрозу для України.
Росіяни почали заряджати підводні човни ракетами в Новоросійську
Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.
Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі
Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"
Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-