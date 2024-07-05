Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську
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Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську

Через атаки ЗСУ РФ продовжує "ховати" підводні човни у Новоросійську
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську.

Головні тези:

  • Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами в Новоросійську.
  • Україна може використовувати ракети виробництва 'Нептун' для ураження цілей РФ в Азовському морі.
  • Аналіз інфраструктури вказує на можливість заряджання ракет в Азовському морі.
  • Деякі російські кораблі можуть бути перекинуті з Азовського моря до Каспійського або Балтійського через мережу річок.
  • Наявність базування підводних човнів у Новоросійську створює загрозу для України.

Росіяни почали заряджати підводні човни ракетами в Новоросійську

Країна, яка себе називає "свєрхдєржавой", пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет — ред.), — пояснив Плетенчук.

Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.

Чим Україна може бити по кораблях РФ в Азовському морі

Катков додав, що на таких відстанях Україна здатна вражати цілі ракетами власного виробництва "Нептун"

Мені здається, що немає нічого неможливого. Але, знов таки, вони здійснили пуски, а де вони будуть заряджатися. Я не впевнений, що в Азовському морі є інфраструктура для заряджання ракет, — зазначає аналітик.

Також він нагадав, що Азовське море сполучене мережею рік з Каспійським і Балтійським морями, тому деякі російські кораблі можна перекинути туди.

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