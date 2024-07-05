Из-за атак ВСУ РФ продолжает "прятать" подлодки в Новороссийске

Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в Новороссийске.
Главные тезисы
- Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами в Новороссийске, создавая угрозу для Украины.
- Анализ инфраструктуры указывает на возможность загрузки ракет в Азовском море, где Украина может использовать ракеты производства 'Нептун' для поражения целей РФ.
- Существует вероятность переброски некоторых российских кораблей из Азовского моря в Каспийское или Балтийское через сеть рек, что добавляет сложность ситуации.
- Российские подлодки в Новороссийске были использованы для атак на Украину, вызвав нарастающую тревогу в регионе.
- Украина способна поражать российские корабли в Азовском море с помощью ракет 'Нептун', однако обеспечение зарядки ракет в этом море может быть проблемой.
Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске
Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.
Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море
Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракеты собственного производства "Нептун".
Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые российские корабли можно опрокинуть туда.
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