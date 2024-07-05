Из-за атак ВСУ РФ продолжает "прятать" подлодки в Новороссийске
Категория
Мир
Дата публикации

Из-за атак ВСУ РФ продолжает "прятать" подлодки в Новороссийске

Из-за атак ВСУ РФ продолжает "прятать" подлодки в Новороссийске
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в Новороссийске.

Главные тезисы

  • Российская Федерация научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами в Новороссийске, создавая угрозу для Украины.
  • Анализ инфраструктуры указывает на возможность загрузки ракет в Азовском море, где Украина может использовать ракеты производства 'Нептун' для поражения целей РФ.
  • Существует вероятность переброски некоторых российских кораблей из Азовского моря в Каспийское или Балтийское через сеть рек, что добавляет сложность ситуации.
  • Российские подлодки в Новороссийске были использованы для атак на Украину, вызвав нарастающую тревогу в регионе.
  • Украина способна поражать российские корабли в Азовском море с помощью ракет 'Нептун', однако обеспечение зарядки ракет в этом море может быть проблемой.

Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске

Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет — ред.), — объяснил Плетенчук.

Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.

Чем Украина может бить по кораблям РФ в Азовском море

Катков добавил, что на таких расстояниях Украина способна поражать целые ракеты собственного производства "Нептун".

Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для подзарядки ракет, — отмечает аналитик.

Также он напомнил, что Азовское море соединено сетью рек с Каспийским и Балтийским морями, поэтому некоторые российские корабли можно опрокинуть туда.

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