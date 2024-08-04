Уничтожение ВСУ подлодки в Крыму является большой неудачей для РФ — аналитики

По словам военного аналитика CNN Седрика Лейтона, выведение из строя подобных носителей боеприпасов является важной частью военной стратегии Украины и неудачей для РФ.

В чем важность уничтожения ВСУ подводной лодки РФ "Ростов-на-Дону"

В издании отметили, что введенная в эксплуатацию в 2014 году "Ростов-на-Дону" — это 73,8-метровая подлодка класса "Кило II" с экипажем из 52 человек.

Благодаря водоизмещению 3100 тонн дизель-электрическое судно может нести крылатые ракеты "Калибр".

По словам военного аналитика CNN Седрика Лейтона, вывод из строя носителей этих боеприпасов является важной частью военной стратегии Украины, ведь РФ использует "калибры" для атак на ее инфраструктуру.

Сбить эту подлодку — это большое, большое дело, — подчеркнул Лейтон. Поделиться

Ракетные войска ВСУ уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону" РФ

Так, по подтвержденной информации Генштаба ВСУ, 2 августа подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Также в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону".

В результате попадания лодка затонула на месте.

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО — класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". «Ростов-на-Дону" была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.