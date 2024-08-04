В Волчанске россияне завербовали наемников из Египта для войны против Украины — ОТУ "Харьков"

Российские оккупанты вербуют граждан Египта в Волчанске Харьковской области. Также солдаты РФ активизировали воздушную разведку.

В Волчанске россияне используют наемников из Египта

Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.

Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности граждан Египта, — говорится в сообщении. Поделиться

Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено: