В Волчанске россияне завербовали наемников из Египта для войны против Украины — ОТУ "Харьков"

Российские оккупанты вербуют граждан Египта в Волчанске Харьковской области. Также солдаты РФ активизировали воздушную разведку.
Главные тезисы
- Волчанск стал местом вербовки наемников из Египта для участия в войне против Украины.
- Российские оккупанты активизировали воздушную разведку и перемещение личного состава в городе.
- ОТУ “Харьков” сообщает о передаче позиций отрядам РФ и привлечении иностранных добровольцев, в том числе граждан Египта.
- Силы обороны уничтожили значительное количество российской техники за сутки, включая танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и другое.
В Волчанске россияне используют наемников из Египта
Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.
Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.
Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.
В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8411 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 16255 (+17) ед;
артиллерийских систем — 16276 (+59)ед.;
РСЗО — 1138 (+3) ед;
средства ПВО — 911 (+3) ед;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13103 (+41) ед;
крылатые ракеты — 2412 (+2) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22006 (+80) ед;
специальная техника — 2734 (+11) ед.
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