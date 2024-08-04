В Волчанске россияне завербовали наемников из Египта для войны против Украины — ОТУ "Харьков"
Категория
Украина
Дата публикации

В Волчанске россияне завербовали наемников из Египта для войны против Украины — ОТУ "Харьков"

В Волчанске россияне завербовали наемников из Египта для войны против Украины — ОТУ "Харьков"
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Источник:  online.ua

Российские оккупанты вербуют граждан Египта в Волчанске Харьковской области. Также солдаты РФ активизировали воздушную разведку.

Главные тезисы

  • Волчанск стал местом вербовки наемников из Египта для участия в войне против Украины.
  • Российские оккупанты активизировали воздушную разведку и перемещение личного состава в городе.
  • ОТУ “Харьков” сообщает о передаче позиций отрядам РФ и привлечении иностранных добровольцев, в том числе граждан Египта.
  • Силы обороны уничтожили значительное количество российской техники за сутки, включая танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и другое.

В Волчанске россияне используют наемников из Египта

Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.

Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности граждан Египта, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8411 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 16255 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 16276 (+59)ед.;

  • РСЗО — 1138 (+3) ед;

  • средства ПВО — 911 (+3) ед;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13103 (+41) ед;

  • крылатые ракеты — 2412 (+2) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22006 (+80) ед;

  • специальная техника — 2734 (+11) ед.

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