Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыли на позиции украинских военных в районе Волчанска на Харьковщине.
Главные тезисы
- Посещение Зеленским и Сырским военных ВСУ укрепило поддержку государственных защитников.
- Президент объявил о реформировании Сил специальных операций, обсудив психологические операции и спецподразделения.
- Украинские власти в Харьковской области активно работают над восстановлением жилищного фонда и медицинских учреждений.
- Глава государства выразил признательность за храбрость и героические операции в защите родины.
- Визит Зеленского и Сырского подчеркнул важность поддержки украинских военных и продолжение борьбы за независимость страны.
Что известно о результатах визита Зеленского и Сырского на позиции бойцов ВСУ в районе Волчанска
Глава государства поздравил украинских военных с Днем Сил специальных операций ВСУ и обнародовал соответствующее видео.
Он выразил благодарность украинским защитникам за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и при защите и деоккупации наших городов и сел.
Зеленский отметил, что линия фронта в Харьковской области остается одной из самых напряженных.
В Офисе президента добавили, что Зеленский вместе с Сырским заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по поводу стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.
бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.
Кроме того, было обсуждено дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.
Что известно о других деталях визита Зеленского в Харьковскую область
Отмечается, что глава государства посетил Дергачи и осмотрел отстроенные многоквартирные дома, разрушенные преступной армией РФ.
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в прошлом году местные власти восстановили 18 домов на 250 квартир и снабдили людей укрытиями, которых раньше не было.
Также продолжаются работы по восстановлению местной амбулатории, которые планируется завершить в октябре этого года.
По его словам, всего в Харьковской области сейчас реализуют 70 проектов по восстановлению жилищного фонда и больниц.
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