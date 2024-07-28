По словам президента Владимира Зеленского, до конца ноября руководство Украины будет иметь мирный план по завершению развязанной Россией преступной войны.

Что известно о мирном плане Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина будет подробно обсуждать с рядом партнеров вопрос сохранения территориальной целостности.

План действий по завершению развязанной Россией преступной войны, по словам главы государства, будет готов к концу ноября.

Президент подчеркнул, что не может реагировать на призывы о прекращении огня, пока Россия продолжает оккупацию украинских территорий.

Владимир Зеленский

Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у него шансов нет, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о влиянии президентских выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США будут иметь значительное влияние на надежду нашей страны на мир.

Относительно Дональда Трампа глава государства отметил, что украинские чиновники и дипломаты уже взаимодействуют с представителями предвыборных штабов республиканца и его оппонента, вице-президента США Камалы Гаррис.

Также Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

Если господин Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня, - отметил Зеленский. Поделиться

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен по любым вопросам.