По словам президента Владимира Зеленского, до конца ноября руководство Украины будет иметь мирный план по завершению развязанной Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский обещает представить мирный план по завершению войны с Россией до конца ноября.
- Украина собирается консультироваться со своими партнерами для сохранения территориальной целостности в рамках разрешения конфликта.
- Единство США и европейских стран в поддержке Украины может усилить давление на Россию и повлиять на окончательное урегулирование ситуации.
- Влияние президентских выборов в США может сыграть значительную роль в будущем мире на Украине, считает Зеленский.
- Зеленский предложил бывшему президенту США Дональду Трампу посетить Украину для более глубокого понимания ситуации и укрепления взаимодействия.
Что известно о мирном плане Украины
Зеленский подчеркнул, что Украина будет подробно обсуждать с рядом партнеров вопрос сохранения территориальной целостности.
План действий по завершению развязанной Россией преступной войны, по словам главы государства, будет готов к концу ноября.
Президент подчеркнул, что не может реагировать на призывы о прекращении огня, пока Россия продолжает оккупацию украинских территорий.
Зеленский о влиянии президентских выборов в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США будут иметь значительное влияние на надежду нашей страны на мир.
Относительно Дональда Трампа глава государства отметил, что украинские чиновники и дипломаты уже взаимодействуют с представителями предвыборных штабов республиканца и его оппонента, вице-президента США Камалы Гаррис.
Также Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.
Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен по любым вопросам.
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