Зеленский назвал сроки разработки мирного плана в войне с РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский назвал сроки разработки мирного плана в войне с РФ

Владимир Зеленский
Читати українською
Источник:  NHK

По словам президента Владимира Зеленского, до конца ноября руководство Украины будет иметь мирный план по завершению развязанной Россией преступной войны.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский обещает представить мирный план по завершению войны с Россией до конца ноября.
  • Украина собирается консультироваться со своими партнерами для сохранения территориальной целостности в рамках разрешения конфликта.
  • Единство США и европейских стран в поддержке Украины может усилить давление на Россию и повлиять на окончательное урегулирование ситуации.
  • Влияние президентских выборов в США может сыграть значительную роль в будущем мире на Украине, считает Зеленский.
  • Зеленский предложил бывшему президенту США Дональду Трампу посетить Украину для более глубокого понимания ситуации и укрепления взаимодействия.

Что известно о мирном плане Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина будет подробно обсуждать с рядом партнеров вопрос сохранения территориальной целостности.

План действий по завершению развязанной Россией преступной войны, по словам главы государства, будет готов к концу ноября.

Президент подчеркнул, что не может реагировать на призывы о прекращении огня, пока Россия продолжает оккупацию украинских территорий.

Зеленский назвал сроки подготовки мирного плана
Владимир Зеленский

Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у него шансов нет, – подчеркнул Зеленский.

Зеленский о влиянии президентских выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США будут иметь значительное влияние на надежду нашей страны на мир.

Относительно Дональда Трампа глава государства отметил, что украинские чиновники и дипломаты уже взаимодействуют с представителями предвыборных штабов республиканца и его оппонента, вице-президента США Камалы Гаррис.

Также Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

Если господин Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня, - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен по любым вопросам.

Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и у меня есть номер телефона, - объяснил глава государства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Священное призвание. Зеленский и Сырский обратились к украинским медикам
Владимир Зеленский
медики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский вместе с супругой посетил детскую больницу Охматдет — видео
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине дронов и КАБов за неделю
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине дронов и КАБов за неделю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?