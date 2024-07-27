Священное призвание. Зеленский и Сырский обратились к украинским медикам

27 июля Украина отмечает День медицинского работника. По этому случаю глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратились ко всем медикам, которые не устают спасать жизнь на фоне войны и других вызовов.
Главные тезисы
- Украинский президент и главнокомандующий ВСУ выразили благодарность медицинским работникам за их жертвенную работу на фронте и в условиях войны.
- Зеленский подчеркнул приверженность украинских врачей, боевых медиков, медсестер и медбратов своему призванию.
- Вспомним и почтим тех, кто отдает свою жизнь ради спасения других, строя светлое будущее для Украины.
День медика. Зеленский выступил с заявлением
Украинский лидер обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в нашей стране больше нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после российских ударов.
Владимир Зеленский отмечает, что де-факто каждый медицинский работник делает все возможное ради победы в войне.
Глава государства также подчеркнул, что украинская медицинская система остается функциональной, работающей.
Президент напомнил украинцам, что это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению других.
Сырский также поздравил и поблагодарил украинских медиков
Главнокомандующий ВСУ поздравил всех медиков, особенно тех, как спасает жизни украинских защитников на передовой.
Сырский напоминает, что под артиллерийским обстрелом женщина ценой собственной жизни спасла по меньшей мере 10 собратьев.
Посмертно мужественная и жертвенная Инна Дерусова была награждена званием Герой Украины.
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