Священное призвание. Зеленский и Сырский обратились к украинским медикам

27 июля Украина отмечает День медицинского работника. По этому случаю глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратились ко всем медикам, которые не устают спасать жизнь на фоне войны и других вызовов.

День медика. Зеленский выступил с заявлением

Украинский лидер обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в нашей стране больше нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после российских ударов.

Владимир Зеленский отмечает, что де-факто каждый медицинский работник делает все возможное ради победы в войне.

И мы можем только гордиться нашими украинскими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестричками и братьями — многими людьми, которые, несмотря на все сложности, работают действительно преданно. Мы можем только благодарить тысячи наших медицинских специалистов, которые работают и на фронте, и в районах вблизи фронта, и в приграничных общинах, и во всей нашей стране. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что украинская медицинская система остается функциональной, работающей.

Президент напомнил украинцам, что это заслуга всех тех, кто свою жизнь посвятил спасению других.

Сырский также поздравил и поблагодарил украинских медиков

Главнокомандующий ВСУ поздравил всех медиков, особенно тех, как спасает жизни украинских защитников на передовой.

Быть украинским медиком — это священное призвание! Для меня лично символом жертвенности и преданности своему призванию стала сержант медицинской службы 58-й отдельной мотопехотной бригады Инна Дерусова. Во время боев за Ахтырку она спасала украинских воинов не жалея себя. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский напоминает, что под артиллерийским обстрелом женщина ценой собственной жизни спасла по меньшей мере 10 собратьев.

Посмертно мужественная и жертвенная Инна Дерусова была награждена званием Герой Украины.