Священне покликання. Зеленський та Сирський звернулися до українських медиків

27 липня Україна відзначає День медичного працівника. З цієї нагоди глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернулися до усіх медиків, які не втомлюються рятувати життя на тлі війни та інших викликів.
Головні тези:
- Український президент та головнокомандувач ЗСУ висловили вдячність медичним працівникам за їх жертовну роботу на фронті та в умовах війни.
- Зеленський підкреслив відданість українських лікарів, бойових медиків, медсестер та медбратів своєму покликанню.
- Згадаймо та вшануємо тих, хто віддає своє життя заради порятунку інших, будуючи світле майбутнє для України.
День медика. Зеленський виступив з заявою
Український лідер звертає увагу на те, що станом на сьогодні в нашій країні більше немає такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна, і яка не приймала би поранених з фронту або після російських ударів.
Володимир Зеленський наголошує, що де-факто кожний медичний працівник робить все можливе заради перемоги у війні.
Глава держави також наголосив, що українська медична система залишається функціональною, працюючою.
Президент нагадав українцям, що це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших.
Сирський також привітав та подякував українським медикам
Головнокомандувач ЗСУ привітав усіх медиків, а особливо тих, як рятують життя українських захисників на передовій.
Сирський нагадує, що під артилерійським обстрілом жінка, ціною власного життя, врятувала щонайменше 10 побратимів.
Посмертно мужня і жертовна Інна Дерусова була нагороджена званням Герой України.
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