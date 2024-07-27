Священне покликання. Зеленський та Сирський звернулися до українських медиків

27 липня Україна відзначає День медичного працівника. З цієї нагоди глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернулися до усіх медиків, які не втомлюються рятувати життя на тлі війни та інших викликів.

День медика. Зеленський виступив з заявою

Український лідер звертає увагу на те, що станом на сьогодні в нашій країні більше немає такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна, і яка не приймала би поранених з фронту або після російських ударів.

Володимир Зеленський наголошує, що де-факто кожний медичний працівник робить все можливе заради перемоги у війні.

І ми можемо тільки пишатися нашими українськими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами — багатьма людьми, які, попри всі складнощі, працюють дійсно віддано. Ми можемо тільки дякувати тисячам наших медичних фахівців, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах, і в усій нашій країні. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також наголосив, що українська медична система залишається функціональною, працюючою.

Президент нагадав українцям, що це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших.

Сирський також привітав та подякував українським медикам

Головнокомандувач ЗСУ привітав усіх медиків, а особливо тих, як рятують життя українських захисників на передовій.

Бути українським медиком — це священне покликання! Для мене особисто символом жертовності і відданості своєму покликанню стала сержант медичної служби 58 окремої мотопіхотної бригади Інна Дерусова. Під час запеклих боїв за Охтирку вона рятувала українських воїнів не жаліючи себе. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський нагадує, що під артилерійським обстрілом жінка, ціною власного життя, врятувала щонайменше 10 побратимів.

Посмертно мужня і жертовна Інна Дерусова була нагороджена званням Герой України.