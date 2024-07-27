Зеленский вместе с супругой посетил детскую больницу Охматдет — видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 27 июля приехали в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" и пообщались с детьми, которые проходят там лечение.

Зеленские посетили Охматдет

Сегодня вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет». Пообщались с детьми, проходящими лечение. Владимир Зеленский Президент Украины

Супруги Зеленские в Охматдете

Заведение, несмотря ни на что, возобновляет нормальную работу и свою силу после российского удара. Я благодарю всех, кто помогает больнице, кто был на месте после попадания российской ракеты и разбирал завалы, поддерживал детей. Благодарю всех в мире, кто искал решение, чтобы поддержать украинцев. Поделиться

Зеленский в Охматдете

Мы обязательно все восстановим и докажем, что жизнь сильнее ее врага! — уверен Зеленский.

Елена Зеленская написала, что они с мужем в "Охматдете" пообщались с детьми, пережившими ракетную атаку, которую Российская Федерация совершила на больницу 8 июля.

Зеленские в Охматдете

Четырехлетний Дима из села Миролюбовка на Житомирщине как раз проходил очередной курс химиотерапии в онкоотделении, когда 8 июля Россия обстреляла "Охматдет". Мальчик и его мама были среди тех детей и родителей, фото которых облетели мир и которые в тот страшный день должны были спасаться не только от болезни, но и от нападающего, сознательно уничтожающего детские больницы. Но свое жизненно важное лекарство мальчик таки получил — уже в больничном бомбоубежище. И сейчас он, как и сотни детей со всей Украины, продолжает лечение в "Охматдете", потому что, несмотря на все потери и повреждения, одна из важнейших детских больниц страны работает. Елена Зеленская Первая леди Украины

Президентские супруги также отдали уважение погибшему врачу Светлане Лукьянчик и ее раненым коллегам.

Из-за российской атаки "Охматдет" потерял токсикологический корпус, еще четыре пострадали. Но план восстановления уже готов и реализуется. Задача амбициозная: не только восстановить поврежденную, но и модернизировать клинику, чтобы спасать больше жизней.

По ее словам, Фонд Елены Зеленской взял на себя восстановление "Школы супергероев" — учебных классов при медицинском учреждении для тех маленьких пациентов, которые лечатся долго и стараются не отставать от школьной программы.

Таких ячеек уже 17 в больницах страны, но находившийся в "Охматдете" также уничтожила российская ракета. Но новая "Школа" будет. И тоже будет еще лучше. На самом деле супергерои — все взрослые и дети в этой клинике. Ибо каждый день одерживают победу для жизни. "Охматдет" победит. Уже победил. Поделиться

Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.

В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.

В свою очередь посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.

Помощь федерального правительства была предоставлена немедленно, украинские дети-пациенты уже находятся в клиниках Австрии на лечении. Примерный пример!, — Написал украинский дипломат в соцсети Х.

На днях ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. В настоящее время они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.