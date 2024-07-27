Зеленский вместе с супругой посетил детскую больницу Охматдет — видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 27 июля приехали в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" и пообщались с детьми, которые проходят там лечение.
Главные тезисы
- Зеленский и его супруга Елена посетили детскую больницу Охматдет после атаки России.
- Международные партнеры, включая Австрию, оказывают поддержку и предлагают лечение для детей из Охматдета.
- Фонд Елены Зеленской восстанавливает "Школу супергероев" в клинике.
Зеленские посетили Охматдет
Мы обязательно все восстановим и докажем, что жизнь сильнее ее врага! — уверен Зеленский.
Елена Зеленская написала, что они с мужем в "Охматдете" пообщались с детьми, пережившими ракетную атаку, которую Российская Федерация совершила на больницу 8 июля.
Президентские супруги также отдали уважение погибшему врачу Светлане Лукьянчик и ее раненым коллегам.
Из-за российской атаки "Охматдет" потерял токсикологический корпус, еще четыре пострадали. Но план восстановления уже готов и реализуется. Задача амбициозная: не только восстановить поврежденную, но и модернизировать клинику, чтобы спасать больше жизней.
По ее словам, Фонд Елены Зеленской взял на себя восстановление "Школы супергероев" — учебных классов при медицинском учреждении для тех маленьких пациентов, которые лечатся долго и стараются не отставать от школьной программы.
Австрия будет лечить тяжелобольных детей из "Охматдета"
Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер отметил, что после разрушительной атаки на украинскую детскую больницу Австрия немедленно предложила помощь.
В сотрудничестве между австрийским МИД и МВД, ÖGK и украинскими властями удалось вывезти двух тяжелобольных детей в Австрию, чтобы продолжить их лечение.
В свою очередь посол Украины в Австрии Василий Химинец поблагодарил Негаммера за его участие в помощи украинским детям и подтвердил, что помощь была предложена немедленно.
Помощь федерального правительства была предоставлена немедленно, украинские дети-пациенты уже находятся в клиниках Австрии на лечении. Примерный пример!, — Написал украинский дипломат в соцсети Х.
На днях ранее издание Kronen Zeitung сообщало, что на лечение в Австрию доставили 12-летнего Владислава и 13-летнего Юрия. Оба ребенка имеют онкологические заболевания. В настоящее время они проходят курс химиотерапии в больницах Граца и Зальцбурга.
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