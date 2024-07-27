Зеленський разом з дружиною відвідав дитячу лікарню Охматдит — відео

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською 27 липня приїхали до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та поспілкувалися з дітьми, які проходять там лікування.

Подружжя Зеленських відвідало Охматдит

Сьогодні разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». Поспілкувалися з дітьми, які проходять лікування. Володимир Зеленський Президент України

Подружжя Зеленських в Охматдиті

Заклад, попри все, відновлює нормальну роботу та свою силу після російського удару. Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців. Поширити

Зеленський в Охматдиті

Ми обов’язково все відновимо та доведемо, що життя сильніше за його ворога! — впевнений Зеленський.

Олена Зеленська написала, що вони з чоловіком в "Охматдиті" поспілкувались з дітьми, які пережили ракетну атаку, що Російська Федерація здійснила на лікарню 8 липня.

Зеленські в Охматдиті

Чотирирічний Дмитрик із села Миролюбівка на Житомирщині саме проходив черговий курс хіміотерапії в онковідділенні, коли 8 липня Росія обстріляла "Охматдит". Хлопчик і його мама були серед тих дітей і батьків, фото яких облетіли світ і які того страшного дня мусили рятуватися не лише від хвороби, а й від нападника, що свідомо нищить дитячі лікарні. Але свої життєво важливі ліки хлопчик таки отримав — уже в лікарняному бомбосховищі. І нині він, як і сотні дітей з усієї України, продовжує лікування в "Охматдиті", бо, попри всі втрати й пошкодження, одна з найважливіших дитячих лікарень країни працює. Олена Зеленська Перша леді України

Президентське подружжя також віддало шану загиблій лікарці Світлані Лук’янчик та її пораненим колегам.

Через російську атаку "Охматдит" втратив токсикологічний корпус, іще чотири постраждали. Але план відновлення вже готовий і втілюється. Завдання амбітне: не лише відновити пошкоджене, а й модернізувати клініку, щоб рятувати більше життів.

За її словами, Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення "Школи супергероїв" — навчальних класів при медичному закладі для тих маленьких пацієнтів, які лікуються довго й стараються не відставати від шкільної програми.

Таких осередків уже 17 у лікарнях країни, але той, що був в "Охматдиті", також знищила російська ракета. Та нова "Школа" буде. І теж буде ще кращою. Насправді супергерої — всі дорослі та діти в цій клініці. Бо щодня здобувають перемогу для життя. "Охматдит" переможе. Вже переміг. Поширити

Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.

У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.

Своєю чергою посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.

Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!, — написав український дипломат у соцмережі Х.

Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.