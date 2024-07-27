Зеленський разом з дружиною відвідав дитячу лікарню Охматдит — відео

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською 27 липня приїхали до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та поспілкувалися з дітьми, які проходять там лікування.
Головні тези:
- Подружжя Зеленських відвідало лікарню Охматдит.
- Українська дитяча лікарня після руйнівної ракетної атаки Росії отримує підтримку від міжнародних партнерів: Австрія готова лікувати важкохворих дітей з Охматдиту.
- Фундація Олени Зеленської відновлює “Школу супергероїв” в лікарні для пацієнтів, які довго перебувають на лікуванні.
- Реакція України та міжнародної спільноти на атаку на дитячу лікарню Охматдит: вдячність за підтримку та зусилля у відновленні клініки.
Подружжя Зеленських відвідало Охматдит
Ми обов’язково все відновимо та доведемо, що життя сильніше за його ворога! — впевнений Зеленський.
Олена Зеленська написала, що вони з чоловіком в "Охматдиті" поспілкувались з дітьми, які пережили ракетну атаку, що Російська Федерація здійснила на лікарню 8 липня.
Президентське подружжя також віддало шану загиблій лікарці Світлані Лук’янчик та її пораненим колегам.
Через російську атаку "Охматдит" втратив токсикологічний корпус, іще чотири постраждали. Але план відновлення вже готовий і втілюється. Завдання амбітне: не лише відновити пошкоджене, а й модернізувати клініку, щоб рятувати більше життів.
За її словами, Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення "Школи супергероїв" — навчальних класів при медичному закладі для тих маленьких пацієнтів, які лікуються довго й стараються не відставати від шкільної програми.
Австрія лікуватиме важкохворих дітей з "Охматдиту"
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зазначив, що після руйнівної атаки на українську дитячу лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.
У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування.
Своєю чергою посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропоновано негайно.
Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!, — написав український дипломат у соцмережі Х.
Днями раніше видання Kronen Zeitung повідомляло, що на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. Обидві дитини мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.
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