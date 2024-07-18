Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні "Охматдит", що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня.
Головні тези:
- Німеччина прийняла важкохворих дітей з Охматдиту на лікування після ракетного обстрілу з боку Росії.
- Українські пацієнти віком від кількох місяців до 15 років отримають необхідну медичну допомогу та гуманітарну підтримку у Німеччині.
- Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер підтвердила продовження гуманітарної підтримки України та засудила нелюдськість дій російського режиму.
- Ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит призвів до знищення будівлі та жертв серед пацієнтів, що підкреслило жорстокість військової агресії РФ в Україні.
- Надання медичної допомоги та підтримки українським дітям є важливим кроком у міжнародній гуманітарній підтримці країни у зоні конфлікту.
Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"
Зазначається, що до Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них — онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.
Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"
У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".
Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.
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