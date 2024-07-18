Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"
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Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"

Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні "Охматдит", що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня.

Головні тези:

  • Німеччина прийняла важкохворих дітей з Охматдиту на лікування після ракетного обстрілу з боку Росії.
  • Українські пацієнти віком від кількох місяців до 15 років отримають необхідну медичну допомогу та гуманітарну підтримку у Німеччині.
  • Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер підтвердила продовження гуманітарної підтримки України та засудила нелюдськість дій російського режиму.
  • Ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит призвів до знищення будівлі та жертв серед пацієнтів, що підкреслило жорстокість військової агресії РФ в Україні.
  • Надання медичної допомоги та підтримки українським дітям є важливим кроком у міжнародній гуманітарній підтримці країни у зоні конфлікту.

Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"

Зазначається, що до Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них — онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.

Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами, — розповіла глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.

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