Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні "Охматдит", що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня.

Німеччина прийняла на лікування дітей з "Охматдиту"

Зазначається, що до Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них — онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.

Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами, — розповіла глава МВС Німеччини Ненсі Фезер. Поширити

Ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит"

У понеділок, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні "Охматдит".

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в "Охматдиті" після операції.