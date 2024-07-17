Німеччина виділить 10 млн євро на відбудову знищеної Росією лікарні «Охматдит»

Дитяча лікарня «Охматдит» зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару росіян 8 липня.
Головні тези:
- Під час реконструкції лікарні ремонтуватимуть фасади, процедурні кабінети, електро- та теплопостачання для швидкого повернення медзакладу до робочого стану.
- Міністр охорони здоров’я Німеччини пообіцяв прийняти українських дітей на лікування у німецьких лікарнях після атаки РФ на «Охматдит».
- Атака на дитячу лікарню «Охматдит» відкрила перед світом рівень жорстокості та безглуздості російського режиму.
Будівлю лікарні “Охматдит” готують до експлуатації в зимовий час
Про це заявила німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце.
Так, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.
За словами Шульце, руйнування дитячої лікарні показує, «наскільки безжально і нелюдяно росія веде цю агресивну війну».
Німеччина прийме на лікування українських дітей після атаки РФ по "Охматдиту"
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні “Охматдит” у Києві.
Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.
За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.
Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024
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