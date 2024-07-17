Германия выделит 10 млн евро на восстановление уничтоженной Россией больницы «Охматдет»
Категория
Украина
Дата публикации

Германия выделит 10 млн евро на восстановление уничтоженной Россией больницы «Охматдет»

Охматдет
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Источник:  DW

Детская больница «Охматдет» потерпела разрушения в результате ракетного удара россиян 8 июля.

Главные тезисы

  • Министр здравоохранения Германии обещает принять украинских детей на лечение в немецких клиниках в знак гуманитарной помощи.
  • Атака на детскую больницу Охматдет открыла перед миром ужасы и бессмысленность российской агрессии, подчеркнув безжалостность режима.
  • Работы по восстановлению включают ремонт фасадов, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжение для оперативного возобновления работы медучреждения.
  • Германия предоставляет поддержку для возвращения детской больницы в рабочее состояние и готова лечить украинских детей, пострадавших от агрессии России.

Здание больницы "Охматдет" готовят к эксплуатации в зимнее время

Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, «насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну».

Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует» , - добавила министерша.

Германия примет на лечение украинских детей после атаки РФ по "Охматдету"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил, что его страна готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом Карл Лаутербах написал в X (Twitter) после разговора с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

По его словам, Германия «примет больных нуждающихся детей в любое время». За ними уедут уже в среду.

Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник, – добавил немецкий министр Карл Лаутербах.

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