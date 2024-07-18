Удар РФ по Охматдиту. Третю групу дітей відправили на лікування за кордон

18 липня вісім маленьких пацієнтів, які постраждли внаслідок обстрілу РФ лікарні “Охматдит”, прилетіли на лікування до Німеччини.

На лікування за кордон відправили вже 12 пацієнтів “Охматдиту“

За інформацією МОЗ це вже третя група дітей, які постраждали від російської атаки на "Охматдит" та були евакуйовані на лікування за кордон.

Зазначимо, що на початку тижня на лікування до Австрії та Швейцарії були відправлені четверо дітей. Загалом евакуювали вже 12 дітей.

Серед евакуйованих діток був і 3-річний Дмитро, який поїхав із мамою Оксаною. Місяць тому хлопчику діагностували гостру лімфобластну лейкемію, і лікування розпочали в «Охматдиті».

Мали велику надію на це лікування. Ніхто не очікував, що станеться в понеділок [8 липня — ред]. Під час нападу ми були в лікарні. Це був шок. Зараз можливості “Охматдиту“ обмежені, тому ми їдемо за кордон — розповіла Оксана. Поширити

У МОЗ зазначають, що міжнародні партнери України з Єврокомісії та ВООЗ оперативно відреагували на запит щодо евакуації та забезпечили швидке транспортування до Німеччини. А міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах одразу після терористичного акту пообіцяв прийняти дітей на лікування.

Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.