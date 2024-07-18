Удар РФ по Охматдиту. Кислиця викрив брехню Лаврова та Небензі

Версія удару по київській дитячій лікарні Охматдит 8 липня, озвучена 17 липня міністром закордонних справ РФ, одіозним Сергієм Лавровим, не співпадає з версією представника Росії в ООН Василя Небензі.

Росія забрехалася про удар по Охматдиту

Про цинічну російську брехню заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця у соцмережі X.

Ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу я радив Нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві та звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ. Сергій Кислиця Постпред України в ООН

Український дипломат нагадав, що 9 липня на засіданні Радбезу ООН Небензя заявив.

На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам. Поширити

Потім Кислиця процитував заяву Лаврова, яку розповсюдили російські пропагандистські ресурси в інтернеті. “Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", — сказав Лавров.

Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.



Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024

Так що там про "характерне оперення" самотньої ракети? Може, Оруелл про таке також писав, васілій? — зіронізував Кислиця.

Кислиця спростував пропагандистську брехню Росії про удар по “Охматдиту”

Перед Кислицею на засіданні Радбезу виступав представник Росії, який розповідав відверту брехню, щоб приховати черговий злочин своєї країни й перекласти відповідальність. Він намагався переконати, що в тому, що сталося, нібито "винна Україна".

Сергій Кислиця зауважив, що постійний представник країни-агресорки в ООН Васілій Небензя вже просякнутий кров'ю. 8 липня Росія умисно атакувала найбільш вразливу категорію людей у будь-якому суспільстві — дітей з раком. Поширити

Кислиця зазначив, що "Охматдит" у Києві є найбільшим медичним закладом в країні, який лікує хворих на рак дітей. Там проходять лікування дітки з усього світу. Також сам медичний заклад є унікальним у системі меддопомоги.

Український дипломат навів чіткі та аргументовані докази, що Росія прицільно атакувала "Охматдит" ракетою Х-101. Зокрема, він показав слайд, який демонструє траєкторію польоту ракети.

Також він показав фотографії залишків ракети, які були знайдені після удару. Аналіз слідчих СБУ та поліції свідчить, що окремі об'єкти є компонентами ракети типу повітря-земля Х-101. Також є частина серійного коду, яка демонструє, що це саме російська ракета.