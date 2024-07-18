Удар РФ по Охматдету. Кислица разоблачил ложь Лаврова и Небензи

Версия удара по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, озвученная 17 июля министром иностранных дел РФ, одиозным Сергеем Лавровым, не совпадает с версией представителя России в ООН Василия Небензи.

Россия завралась об ударе по Охматдету

О циничной российской лжи заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в соцсети X.

Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небенге чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои вранья в НЙ. Сергей Кислица Постпред Украины в ООН

Украинский дипломат напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил.

На размещенных украинскими пользователями интернет видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам. Поделиться

Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, распространенное российскими пропагандистскими ресурсами в интернете. «Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — сказал Лавров.

Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.



Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024

Так что там о "характерном оперении" одинокой ракеты? Может, Оруэлл о таком тоже писал, василий? — взглянул Кислица.

Кислица опроверг пропагандистскую ложь России об ударе по "Охматдету"

Перед Кислицей на заседании Совбеза выступал представитель России, рассказывавший откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить, что в случившемся якобы "винна Украина".

Сергей Кислица отметил, что постоянный представитель страны-агрессорки в ООН Василий Небензя уже пропитан кровью. 8 июля Россия намеренно атаковала наиболее уязвимую категорию людей в любом обществе — детей с раком. Поделиться

Кислица отметил, что "Охматдет" в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, которое лечит больных раком детей. Там проходят лечение дети со всего мира. Также само медицинское учреждение уникально в системе медпомощи.

Украинский дипломат привел четкие и аргументированные доказательства, что Россия прицельно атаковала "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, он показал слайд, демонстрирующий траекторию полета ракеты.

Также он показал фотографии остатков ракеты, найденных после удара. Анализ следователей СБУ и полиции свидетельствуют, что отдельные объекты являются компонентами ракеты типа воздуха-земля Х-101. Также есть часть серийного кода, демонстрирующая, что это именно российская ракета.