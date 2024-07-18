Удар РФ по Охматдету. Кислица разоблачил ложь Лаврова и Небензи
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Охматдету. Кислица разоблачил ложь Лаврова и Небензи

Охматдет
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Источник:  online.ua

Версия удара по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, озвученная 17 июля министром иностранных дел РФ, одиозным Сергеем Лавровым, не совпадает с версией представителя России в ООН Василия Небензи.

Главные тезисы

  • Опровержение пропагандистской лжи по поводу удара РФ по Охматдету путем аргументированных доказательств украинским дипломатом Кислицей.
  • Четкие фотодоказательства, что российская ракета Х-101 была умышленно направлена Россией на Охматдет.
  • Упоминание о важности раскрытия правды и ответственности за совершенные преступления России перед международными сообществами.

Россия завралась об ударе по Охматдету

О циничной российской лжи заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в соцсети X.

Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небенге чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои вранья в НЙ.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Постпред Украины в ООН

Украинский дипломат напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил.

На размещенных украинскими пользователями интернет видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам.

Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, распространенное российскими пропагандистскими ресурсами в интернете. «Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — сказал Лавров.

Так что там о "характерном оперении" одинокой ракеты? Может, Оруэлл о таком тоже писал, василий? — взглянул Кислица.

Кислица опроверг пропагандистскую ложь России об ударе по "Охматдету"

Перед Кислицей на заседании Совбеза выступал представитель России, рассказывавший откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить, что в случившемся якобы "винна Украина".

Сергей Кислица отметил, что постоянный представитель страны-агрессорки в ООН Василий Небензя уже пропитан кровью. 8 июля Россия намеренно атаковала наиболее уязвимую категорию людей в любом обществе — детей с раком.

Кислица отметил, что "Охматдет" в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, которое лечит больных раком детей. Там проходят лечение дети со всего мира. Также само медицинское учреждение уникально в системе медпомощи.

Украинский дипломат привел четкие и аргументированные доказательства, что Россия прицельно атаковала "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, он показал слайд, демонстрирующий траекторию полета ракеты.

Также он показал фотографии остатков ракеты, найденных после удара. Анализ следователей СБУ и полиции свидетельствуют, что отдельные объекты являются компонентами ракеты типа воздуха-земля Х-101. Также есть часть серийного кода, демонстрирующая, что это именно российская ракета.

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