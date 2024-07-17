Удар РФ по Охматдету. В Эстонии собрали 60 тыс евро на восстановление больницы

Фонд помощи Таллиннской детской больнице собрал целевое пожертвование от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, разрушенной ударом российской ракеты 8 июля. Уже есть 60 тыс евро, сбор продолжается.
Главные тезисы
- Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование для восстановления детской больницы "Охматдет" в Киеве.
- Эстонцы выразили солидарность с Украиной, собрав уже 60 тыс евро на помощь киевской больнице.
- Благотворительная организация продолжит сбор пожертвований для восстановления Охматдета и оказания поддержки онкобольным детям в Украине.
- Посол Украины в Эстонии выразил благодарность жителям страны за поддержку в этой благотворительной инициативе.
- Направленные средства будут использованы на ремонт и подготовку здания больницы "Охматдет" к эксплуатации в зимнее время.
Эстонцы собирают средства на восстановление Охматдета
Благотворительная организация "Фонд поддержки Таллиннской детской больницы" решила оказать поддержку киевской детской больнице "Охматдет", пострадавшей после ракетного удара РФ. Сбор средств начался сразу же после сообщения о трагедии.
17 июля фонд заявил, что готов распорядиться собранными средствами — для помощи больницы "Охматдет" в фонд целевым образом поступило 60 тыс евро.
По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, сумма не является окончательной. Сбор пожертвований будет продолжен, пока киевская больница в этом нуждается.
По ее словам, уже можно что-то покупать и отправлять в "Охматдет". Караульщикова, осуществляющая связь между Фондом и киевской больницей "Охматдет", является основательницей недоходного объединения "Аист", помогающего украинским беженцам в Эстонии, а также гражданскому населению в Украине.
В настоящее время я жду список оборудования, которое в первую очередь необходимо, после чего я передаю этот список фонда, и дальше уже начинается работа в этом направлении. Сейчас идет очень много параллельных процессов. Необходимо восстановить по максимуму работу отделений ("Охматдет" — ред.), чтобы можно было принять детей, потому что им нельзя прерывать курсы лечения.
Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко подчеркнул, что пожертвования в Фонд Таллиннской детской больницы могут вернуть больным детям Украины надежду. Он также выразил благодарность жителям Эстонии, участвовавшим в сборе пожертвований для "Охматдета".
Здание больницы "Охматдет" готовят к эксплуатации в зимнее время
Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.
По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, «насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну».
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