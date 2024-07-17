Удар РФ по Охматдету. В Эстонии собрали 60 тыс евро на восстановление больницы

Фонд помощи Таллиннской детской больнице собрал целевое пожертвование от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, разрушенной ударом российской ракеты 8 июля. Уже есть 60 тыс евро, сбор продолжается.

Эстонцы собирают средства на восстановление Охматдета

Благотворительная организация "Фонд поддержки Таллиннской детской больницы" решила оказать поддержку киевской детской больнице "Охматдет", пострадавшей после ракетного удара РФ. Сбор средств начался сразу же после сообщения о трагедии.

17 июля фонд заявил, что готов распорядиться собранными средствами — для помощи больницы "Охматдет" в фонд целевым образом поступило 60 тыс евро.

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, сумма не является окончательной. Сбор пожертвований будет продолжен, пока киевская больница в этом нуждается.

Вполне понятно, что люди там сейчас слишком заняты, чтобы составлять какие-то списки, но сегодня (17 июля, — ред.) мы встретимся с (общественной активисткой, — ред.) Инной Караульщиковой, которая только что приехала из Киева и постоянно была на связи. связи с директором медицинской части этой больницы, она расскажет точнее, что им особенно нужно. Я надеюсь, что мы сразу составим какой-нибудь список. Поделиться

По ее словам, уже можно что-то покупать и отправлять в "Охматдет". Караульщикова, осуществляющая связь между Фондом и киевской больницей "Охматдет", является основательницей недоходного объединения "Аист", помогающего украинским беженцам в Эстонии, а также гражданскому населению в Украине.

В настоящее время я жду список оборудования, которое в первую очередь необходимо, после чего я передаю этот список фонда, и дальше уже начинается работа в этом направлении. Сейчас идет очень много параллельных процессов. Необходимо восстановить по максимуму работу отделений ("Охматдет" — ред.), чтобы можно было принять детей, потому что им нельзя прерывать курсы лечения.

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко подчеркнул, что пожертвования в Фонд Таллиннской детской больницы могут вернуть больным детям Украины надежду. Он также выразил благодарность жителям Эстонии, участвовавшим в сборе пожертвований для "Охматдета".

Здание больницы "Охматдет" готовят к эксплуатации в зимнее время

Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время. Поделиться

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, «насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну».