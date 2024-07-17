Удар РФ по Охматдету. В Эстонии собрали 60 тыс евро на восстановление больницы
Категория
Мир
Дата публикации

Удар РФ по Охматдету. В Эстонии собрали 60 тыс евро на восстановление больницы

Охматдет
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

Фонд помощи Таллиннской детской больнице собрал целевое пожертвование от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, разрушенной ударом российской ракеты 8 июля. Уже есть 60 тыс евро, сбор продолжается.

Главные тезисы

  • Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование для восстановления детской больницы "Охматдет" в Киеве.
  • Эстонцы выразили солидарность с Украиной, собрав уже 60 тыс евро на помощь киевской больнице.
  • Благотворительная организация продолжит сбор пожертвований для восстановления Охматдета и оказания поддержки онкобольным детям в Украине.
  • Посол Украины в Эстонии выразил благодарность жителям страны за поддержку в этой благотворительной инициативе.
  • Направленные средства будут использованы на ремонт и подготовку здания больницы "Охматдет" к эксплуатации в зимнее время.

Эстонцы собирают средства на восстановление Охматдета

Благотворительная организация "Фонд поддержки Таллиннской детской больницы" решила оказать поддержку киевской детской больнице "Охматдет", пострадавшей после ракетного удара РФ. Сбор средств начался сразу же после сообщения о трагедии.

17 июля фонд заявил, что готов распорядиться собранными средствами — для помощи больницы "Охматдет" в фонд целевым образом поступило 60 тыс евро.

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, сумма не является окончательной. Сбор пожертвований будет продолжен, пока киевская больница в этом нуждается.

Вполне понятно, что люди там сейчас слишком заняты, чтобы составлять какие-то списки, но сегодня (17 июля, — ред.) мы встретимся с (общественной активисткой, — ред.) Инной Караульщиковой, которая только что приехала из Киева и постоянно была на связи. связи с директором медицинской части этой больницы, она расскажет точнее, что им особенно нужно. Я надеюсь, что мы сразу составим какой-нибудь список.

По ее словам, уже можно что-то покупать и отправлять в "Охматдет". Караульщикова, осуществляющая связь между Фондом и киевской больницей "Охматдет", является основательницей недоходного объединения "Аист", помогающего украинским беженцам в Эстонии, а также гражданскому населению в Украине.

В настоящее время я жду список оборудования, которое в первую очередь необходимо, после чего я передаю этот список фонда, и дальше уже начинается работа в этом направлении. Сейчас идет очень много параллельных процессов. Необходимо восстановить по максимуму работу отделений ("Охматдет" — ред.), чтобы можно было принять детей, потому что им нельзя прерывать курсы лечения.

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко подчеркнул, что пожертвования в Фонд Таллиннской детской больницы могут вернуть больным детям Украины надежду. Он также выразил благодарность жителям Эстонии, участвовавшим в сборе пожертвований для "Охматдета".

Здание больницы "Охматдет" готовят к эксплуатации в зимнее время

Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

По словам Шульце, разрушение детской больницы показывает, «насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну».

Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кислица на Совбезе ООН развенчал лживые версии России насчет удара по Охматдету
Кислица
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался 7-летний мальчик
Егор Завадецкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдету. Вместо двух корпусов уничтоженного здания построят один новый — видео
Охматдет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?