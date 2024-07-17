Удар РФ по Охматдиту. В Естонії зібрали 60 тис євро на відновлення лікарні

Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву від жителів Естонії на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, зруйнованої ударом російської ракети 8 липня. Вже є 60 тис євро, збір триває.

Естонці збирають кошти на відновлення Охматдиту

Благодійна організація "Фонд підтримки Талліннської дитячої лікарні" вирішила надати підтримку київській дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала після ракетного удару РФ. Збір коштів розпочався одразу після повідомлення про трагедію.

17 липня фонд заявив, що готовий розпорядитися зібраними коштами — для допомоги лікарні "Охматдит" до фонду цільовим чином надійшло 60 тис євро.

За словами керівника Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інни Крамер, сума не є остаточною. Збір пожертв буде продовжено, доки київська лікарня цього потребує.

Цілком зрозуміло, що люди там зараз надто зайняті, щоб складати якісь списки, але сьогодні (17 липня, — ред.) ми зустрінемося з (громадською активісткою, — ред.) Інною Караульщиковою, яка щойно приїхала з Києва і постійно була на зв'язку з директором медичної частини цієї лікарні, — вона розповість точніше, що їм особливо потрібно. Я сподіваюся, що ми одразу складемо якийсь список. Поширити

За її словами вже можна щось купувати та відправляти в "Охматдит". Караульщикова, яка здійснює зв'язок між Фондом та київською лікарнею "Охматдит", є засновницею недохідного об'єднання "Лелека", що допомагає українським біженцям в Естонії, а також цивільному населенню в Україні.

На цей час я чекаю на список обладнання, яке в першу чергу необхідне, після чого я передаю цей список фонду, і далі вже починається робота в цьому напрямку. Зараз йде дуже багато паралельних процесів. Необхідно відновити по максимуму роботу відділень ("Охматдиту", — ред.), щоб можна було прийняти дітей, бо їм не можна переривати курси лікування.

Посол України в Естонії Максим Кононенко наголосив, що пожертви до Фонду Талліннської дитячої лікарні можуть повернути хворим дітям України надію. Він також висловив подяку мешканцям Естонії, які брали участь у зборі пожертв для "Охматдиту".

Будівлю лікарні “Охматдит” готують до експлуатації в зимовий час

Про це заявила німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце.

Так, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Поширити

Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.

За словами Шульце, руйнування дитячої лікарні показує, «наскільки безжально і нелюдяно росія веде цю агресивну війну».