Обстрел РФ "Охматдета". Третью группу детей отправили на лечение за границу

18 июля восемь маленьких пациентов, пострадавших в результате обстрела РФ больницы "Охматдет", прилетели на лечение в Германию.

На лечение за границу отправили уже 12 пациентов "Охматдета"

По информации Минздрава, это уже третья группа детей, которые пострадали от российской атаки на "Охматдет" и были эвакуированы на лечение за границу.

Отметим, что в начале недели на лечение в Австрию и Швейцарию были отправлены четверо детей. В общей сложности эвакуировали уже 12 детей.

Среди эвакуированных детей был и 3-летний Дмитрий, уехавший с мамой Оксаной. Месяц назад мальчику диагностировали острую лимфобластную лейкемию и лечение начали в «Охматдете».

Имели большую надежду на это лечение. Никто не ожидал, что произойдет в понедельник [8 июля – ред]. Во время нападения мы были в больнице. Это был шок. Сейчас возможности "Охматдета" ограничены, поэтому мы едем за границу - рассказала Оксана. Поделиться

В Минздраве отмечают, что международные партнеры Украины по Еврокомиссии и ВОЗ оперативно отреагировали на запрос эвакуации и обеспечили быструю транспортировку в Германию. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сразу после террористического акта пообещал принять детей на лечение.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.